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Millonarios quedó eliminado en la Liga BetPlay y estos jugadores terminan contrato con el club

Estos jugadores terminan contrato con Millonarios, y podrían marcharse del club después del Mundial 2026.

Estos jugadores terminan contrato con Millonarios
© @MillosFCoficial/ Edit BVEstos jugadores terminan contrato con Millonarios

Millonarios ahora solo deberá pensar en la Copa Sudamericana en las siguientes semanas, tras quedar eliminado de los play-off en la Liga BetPlay. El equipo ‘Embajador’ desaprovechó la gran oportunidad ante Alianza y ahora ya hay varios rumores de salidas.

No conseguir los resultados esperados en este semestre invita a pensar en la estructura de la plantilla para el siguiente semestre y terminar el año. Millonarios tiene a varios jugadores que terminan contrato y se pueden marchar del club en este mismo curso.

Los jugadores que terminan contrato con Millonarios

Ahora mismo, en Millonarios hay 6 jugadores acaban contrato a finales de junio y su futuro es incierto:

  • Radamel Falcao
  • David Mackalister Silva
  • Diego Novoa
  • Sergio Mosquera
  • Álex Castro
  • Jorge Hurtado
Silva podría dejar Millonarios. (Foto: @MillosFCOficial)

Silva podría dejar Millonarios. (Foto: @MillosFCOficial)

Las próximas semanas serán claves para que la directiva revele su decisión estos jugadores y también con otros que podrían marcharse por alguna oferta o porque ya no cuenten para Bustos. Además, también el siguiente mercado estaría a cargo del DT

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Otra gran duda de Millonarios para el siguiente semestre es la continuidad de Fabián Bustos. El entrenador argentino no tiene claro su futuro y en la directiva se analiza si se debe hacer otro cambio. A inicios de año se decidió por sacar a Hernán Torres para que llegue Bustos.

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¿Qué debe hacer Millonarios?

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En síntesis:

  • Millonarios tiene actualmente 6 jugadores que finalizan su contrato el próximo mes de junio.
  • El delantero Radamel Falcao encabeza la lista de futbolistas con futuro incierto en el club.
  • La directiva analiza la continuidad de Fabián Bustos tras la eliminación en la Liga BetPlay.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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