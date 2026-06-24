Las tres grandes virtudes de la Selección Colombia que elogió el DT del Congo

Congo sufrió como nunca en esta Copa del Mundo frente a Colombia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron un vendaval ofensivo al que solamente la falta de puntería le sacó de una goleada tremenda. Sebastien Desabre, DT de los africanos, elogió 3 grandes virtudes por parte de la selección tricolor tras el encuentro disputado en la ciudad de Guadalajara.

“Tienen un nivel de posesión del balón impactante, son verticales y fueron veloces… Ahora vamos a prepararnos para vencer a Uzbekistán, que defiende muy bien”, empezaba Sebastien Desabre en sus declaraciones ante los medios. Reconoció la superioridad de su rival e igualmente todas las complicaciones que tuvieron para frenar a un combinado plagado de verticalidad en ataque. Colombia, elogiada por sus rivales.

Para Sebastien Desabre es poco o nada lo que puede reprocharse a sus hombres. De los 6 primeros puntos de la zona han podido rascar uno ante las dos principales selecciones del cuadro. Ahora hay que ir por el máximo objetivo en este Mundial: “Fue un partido difícil contra un rival que nos superó. No puedo criticar a mis futbolistas; hemos peleado y no logramos la victoria. Ahora vamos a centrarnos en el partido que viene, que es muy importante para nosotros”.

“El próximo partido va a llegar muy rápido. Ya hemos jugado con los dos favoritos del grupo y queremos cerrar con una victoria para clasificarnos. Lionel Mpasi se lució. No estoy sorprendido de ninguna manera, ha tenido muchos partidos buenos. Hoy hemos sufrido pero salimos bastante bien, salvo por el gol”, más reflexiones de un Sebastien Desabre honesto alrededor de un marcador que reconoce no refleja la diferencia entre ambos conjuntos en la conferencia de prensa posterior.

Mpasi, principal motivo del marcador entre Colombia y Congo: GETTY

Para Congo también fue una jornada histórica por la presencia de Michel Nkuka Mboladinga en las tribunas. Hablamos del hincha más famoso del país y que incluso fue incluido como parte de la delegación. Su icónico tributo a la figura de Patrice Lumumba en las gradas, quedándose inmóvil y mudo de estatua, llegó a un estadio de Guadalajara donde la selección cafetera ya se metió entre los mejores 32 de la vigente edición de la Copa del Mundo.

Publicidad

Congo se clasifica si gana

La ecuación es simple y deja a los africanos con un punto sobre 6 y una diferencia de gol de -1 de acuerdo con las cifras. La matemática invitó a pensar que en caso de derrotar a la Uzbekistán de Fabio Cannavaro tendrían las suficientes unidades para meterse como uno de los mejores terceros del fixture. Todo se define dentro de algunas jornadas y con el sueño de un país que ha vuelto a sonreír también tras varias décadas de ausencia.

La Fiebre Amarilla llega a USA

Tras tomarse la Ciudad de México y Guadalajara con las banderas de sus históricos, le llega el turno a Miami. Se espera que el estadio Hard Rock de la ciudad sea una auténtica bandera amarilla en el encuentro frente a Portugal. Colombia se ha convertido en una de las aficiones más elogiadas y palpables durante una edición del certamen donde ni los kilómetros ni las fronteras separan al equipo de Néstor Lorenzo de una marea humana que lo sigue por todo el certamen.

Datos claves

El entrenador Sebastien Desabre elogió la velocidad, posesión y verticalidad de la selección de Colombia.

elogió la velocidad, posesión y verticalidad de la selección de Colombia. La selección de Congo buscará clasificar a dieciseisavos enfrentando a Uzbekistán en la última jornada.

buscará clasificar a dieciseisavos enfrentando a Uzbekistán en la última jornada. El equipo de Colombia jugará su siguiente partido contra Portugal en la ciudad de Miami.