La Selección de Alemania piensa ya en el partido de Ecuador en el cierre de la fase de grupos y tomó una contundente medida.

La Selección de Ecuador se juega la última chance en el Mundial contra la poderosa Alemania. Desde los rivales europeos también piensan en el partido y han tomado contundente decisión.

Según Magenta TV, señal de Alemania, la Mannschaft guardará hasta cuatro jugadores claves para este partido. Manuel Neuer, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Joshua Kimmich serán guardados y no jugarán ante la Tri desde el arranque.

La ida del entrenador, Julian Nagelsmann, es de hecho que no tengan minutos por lo que esperan cerrar el partido sin necesidad de meter a sus estrellas. Alemania está clasificada como primero del grupo con liderato asegurado, salvo derrota vs. Ecuador.

El resto de jugadores estelares saldría desde el inicio para enfrentar a Ecuador. El empate podría servirle a la Tri dependiendo de resultados del grupo A, caso contrario solo la victoria nos clasificará.

A día de hoy, la Selección de Ecuador no solo está tercero en su grupo si no que está fuera de la tabla de terceros del Mundial Ya hay un bosquejo del once que saltará vs. Alemania.

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

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Alemania vs. Paraguay. Francia vs. Suecia. Corea del Sur vs. Suiza. Países Bajos vs. Marruecos. Portugal vs. Ghana. España vs. Austria. Estados Unidos vs. Argelia. Egipto vs. República Checa. Brasil vs. Japón. Costa de Marfil vs. Noruega. México vs. Escocia. Inglaterra vs. Cabo Verde. Argentina vs. Uruguay. Australia vs. Irán. Canadá vs. Bélgica. Colombia vs. Croacia.

Musiala es una de las figuras de Alemania y no jugará contra Ecuador.

En resumen

La Selección de Alemania tomó una contundente decisión de cara al partido definitivo contra Ecuador en el cierre del Grupo E del Mundial 2026 : utilizará una alineación alternativa y dará descanso a sus principales figuras .

tomó una contundente decisión de cara al partido definitivo contra en el cierre del Grupo E del : utilizará una . Con el boleto matemático a los dieciseisavos de final ya asegurado tras cosechar seis unidades en sus dos primeras presentaciones, el estratega Julian Nagelsmann optará por una profunda rotación para proteger físicamente a sus habituales titulares.

ya asegurado tras cosechar seis unidades en sus dos primeras presentaciones, el estratega optará por una profunda rotación para proteger físicamente a sus habituales titulares. Esta determinación alemana se suma a la baja obligada del defensor central Nico Schlotterbeck (sospecha de lesión de ligamentos), configurando un panorama de recambio que la golpeada ‘Tri’ de Sebastián Beccacece intentará capitalizar en su desesperado intento por no quedar eliminada.