Millonarios tiene listo al reemplazo de Hernán Torres y los hinchas reaccionan: “¿Quién es ese?”

La historia terminó como la mayoría lo esperaba. Millonarios despidió al entrenador Hernán Torres tras la derrota ante Deportivo Pasto en la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2026 y ya generó reacciones en los hinchas con el reemplazo que tendría listo.

Jugando con diez jugadores todo el segundo tiempo por la expulsión de Mateo García, Millonarios perdió 2-1 ante Deportivo Pasto y acumuló la tercera derrota consecutiva en el mismo número de partidos disputados en la Liga Colombiana I-2026. La decisión fue inevitable…

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros. Gracias por siempre, profesor Hernán”, publicó la cuenta oficial en X de ‘Millos’ y el reemplazo ya estaría listo para llegar al fútbol de Colombia.

“Negociaciones muy avanzadas”: Millonarios tendría el reemplazo de Torres

Millonarios ya tendría listo al reemplazo de Torres. (Foto: X / @CLMerlo y Vizzor Image)

“Exclusivo: Millonarios tiene negociaciones muy avanzadas para que Fabián Bustos sea el nuevo entrenador del equipo, en reemplazo de Hernán Torres. Las charlas se encuentran en la etapa final para fichar al DT, campeón con Universitario y Barcelona y Delfín“, publicó el periodista César Luis Merlo y los hinchas iban a reaccionar en 3, 2, 1…

La reacción de los hinchas de Millos a la posible llegada de Fabián Bustos

El periodista Carlos Aleman, del canal ‘Win Sports’, fue el primero en revelar el nombre de Fabián Bustos para Millonarios y los hinchas no dudaron en reaccionar en X: “¿Quién es ese?”, “¡Ojalá!”. Me gusta mucho, ganador” y “un señor entrenador”.

