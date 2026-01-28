Toda Colombia consternada con el equipo que rechazó a James Rodríguez por 3 millones de dólares

Los aficionados al fútbol en Colombia piden a gritos que James Rodríguez consiga equipo porque saben que es uno de los dos jugadores más importantes de la Selección Colombia, el otro es Luis Díaz, para el Mundial 2026. Así que fue inevitable consternarse por el equipo que rechazó al ’10’ por $3 millones de dólares.

James venía de tener una buena cantidad de minutos con el Club León, de México, 2.559 para ser exactos, y había encontrado regularidad. Algo clave para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, pero la decisión del volante fue no continuar en el fútbol mexicano, y sigue sin definir su futuro.

Mientras sigue el misterio de si es real o no la oferta que Millonarios le hizo a James Rodríguez para volver a la Liga Colombiana, aparecieron unas palabras que consternaron a toda Colombia porque confirmaron que un equipo rechazó al volante por $3 millones de dólares.

Se reveló el equipo que rechazó a James por 3 millones de dólares

“A mí me ofrecieron a James Rodríguez con un contrato de 3 millones. Era real y Barcelona no tenía que poner todo, solo un poco menos que lo que se paga por (Dario) Benedetto”, le reveló David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona Sporting Club de Ecuador, a la emisora ‘Radio Diblu’. Ahora, la pregunta era: ¿Por qué lo rechazaron?

Barcelona de Ecuador rechazó a James Rodríguez por este motivo

Luego de conocerse que Barcelona SC rechazó a James Rodríguez por $3 millones de dólares, David Álvarez confesó que prefirieron firmar al delantero Darío ‘Pipa’ Benedetto en lugar del capitán de la Seleccion Colombia porque “Barcelona no puede ser rehén de la voluntad de terceros. Si un patrocinador se retiraba, el club quedaba desprotegido ante una demanda millonaria“.

