Mientras Falcao gana un millón de dólares en Millonarios, el salario de Cristian ‘Chicho’ Arango en Nacional

Atlético Nacional tenía una bomba guardada en el mercado de fichajes y explotó el 27 de enero. Se confirmó que contrataron a Cristian ‘Chicho’ Arango, así que fue inevitable comparar el salario que va a cobrar con lo que gana Radamel Falcao en Millonarios.

Luego de pasar un semestre sin jugar, Falcao sorprendió a todo el fútbol de Colombia y acordó regresar a Millonarios con un contrato inicial por seis meses. ¿Cuánto iba a ganar ‘El Tigre’? Su salario no iba a ser diferente al millonario sueldo que ganó en el primer semestre del 2025.

“Cristian ‘Chicho’ Arango es nuevo refuerzo de Atlético Nacional. San José lo cede a préstamo por un año con un cargo de US$500.000 y una opción de compra de US$1.5M por el 60% del pase”, publicó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases. Ahora, la pregunta era cuánto iba a cobrar en la Liga Colombiana I-2026.

Comparaciones de salarios entre Falcao y ‘Chicho’ Arango

Falcao y Arango jugarán en la Liga Colombiana. (Foto: X / @MillosFCoficial y Getty Images)

Según la emisora ‘Blu Radio’, Radamel Falcao García tenía un salario cercano al millón de dólares en el primer semestre del 2025. El mismo sueldo que tendría ‘El Tigre’ en el 2026 para… ¿Ganar más que Cristian Arango? El periodista Felipe Sierra reveló que ‘Chicho’ aceptó reducirse cerca del 60% de su salario en la MLS (US$2.2 millones) para convertirse en jugador de Atlético Nacional. Esto quiere decir que Arango cobraría más de $886 mil dólares al año en Nacional, unos US$114 mil menos de lo que percibe Falcao.

ver también “Un solo equipo”: La primera publicación de James Rodríguez tras la oferta de Millonarios

¿Cuándo se enfrentan Millonarios y Atlético Nacional?

El primer duelo entre Millonarios y Atlético Nacional no será por Liga Colombiana. Estos equipos se enfrentarán el miércoles 4 de marzo a las 7:30 P.M. en el estadio Atanasio Girardot en un partido de eliminación directa correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. El club que gane clasifica a la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién gana más dinero en la Liga Colombiana I-2026? ¿Quién gana más dinero en la Liga Colombiana I-2026? Ya votaron 0 personas

En resumen