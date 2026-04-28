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Millonarios vs Sao Paulo HOY: ¿Qué canal pasa el partido por la fecha 3 de la Copa Sudamericana?

Estos son los canales para ver el partido entre Millonarios y Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

Los canales para ver Millonarios vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana
© Composición BolavipLos canales para ver Millonarios vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana

Este martes 28 de abril de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana, Millonarios contra Sao Paulo, en un partido sumamente importante que define mucho en el grupo C. Ambos equipos llegan con victorias en la fecha 2 del torneo.

¿Qué canal pasa el partido de Millonarios vs Sao Paulo?

El partido de Millonarios contra Sao Paulo comenzará desde las 19H30 (CO) y se podrá ver por estos canales:

  • DSports y DGO

Millonarios consiguió una importante victoria en el partido de la fecha 2 contra Boston River y ahora tiene la obligación de seguirse haciendo fuerte de local. El club tiene 3 puntos en la tabla de posiciones y con una victoria igualaría la línea de Sao Paulo que es puntero con 6.

Por otro lado, Sao Paulo es puntero absoluto del grupo y tiene puntaje perfecto, tras dos victorias. El tricolor brasileño es el máximo candidato para quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones. Además, llega a este partido sin recibir un solo gol.

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La tabla de posiciones del grupo C

Así está la tabla de posiciones del grupo C de la Copa Libertadores:

ClubPJVEDGFGCDGPts
Sao Paulo 22003036
O’Higgins21012203
Millonarios210112-13
Boston River200202-20

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¿Cómo le irá a Millonarios en su partido?

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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