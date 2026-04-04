James Rodríguez encendió las alarmas de todos en Colombia después de que se revelara que estuvo hospitalizado 3 días por una deshidratación grave. El jugador ya había salido del hospital, sin embargo, ahora desde el club preocupan a todos por esta revelación.

Desde el equipo médico del Minnesota revelaron que el historial médico de James es “grave”. Además, el entrenador comentó que “a medida que mejore lo integraremos al equipo“. Por lo cual, no se ve que James vaya a estar cerca de jugar en un futuro próximo.

Por lo cual, el jugador colombiano estaría de baja este fin de semana y posiblemente el siguiente. Esto aumenta su irregularidad, puesto que, estuvo varios meses a inicios de 2026 sin jugar y ahora no puede sumar minutos y regularidad.

El bajo nivel de ritmo que esta llevando James Rodríguez preocupa a todos los aficionados de Colombia también pensando en el Mundial 2026. Puesto que, esta nueva dolencia y este nuevo problema físico para el jugador llega a tan solo 68 días del Mundial.

James no jugará el partido de hoy con el Minnesota. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez eligió la MLS sobre otras opciones justamente por la intención de sumar minutos y llegar con ritmo al Mundial 2026. Sin embargo, el jugador colombiano apenas ha disputado un puñado de minutos en 2 partidos en la MLS y se seguirá perdiendo encuentros.

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Los números de James Rodríguez en la MLS

En esta temporada con el Minnesota United, James Rodríguez ha jugado un total de 39 minutos, en 2 partidos. El 10 colombiano también se demoró en debutar por un tema de papeles y visado. Estará de baja en los siguientes encuentros a poco del Mundial 2026

El sueldo de James en la MLS

Ahora mismo en la MLS, James Rodríguez tiene un salario de 5 millones de euros. El colombiano solo firmó hasta finales de junio y aunque casi no juegue, se gana un importante sueldo.

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En síntesis:

James Rodríguez estuvo hospitalizado tres días debido a una deshidratación grave.

estuvo hospitalizado debido a una deshidratación grave. El colombiano suma 39 minutos en dos partidos con el Minnesota United en 2026.

en con el Minnesota United en 2026. James percibe un salario de 5 millones de euros con contrato hasta junio de 2026.