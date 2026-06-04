El dinero que pagará FIFA a Minnesota United por James Rodríguez

James Rodríguez se fue de Minnesota United, pero todavía el club de la MLS puede cobrar más de 250.000 euros gracias al capitán de Colombia. Todo esto gracias a la FIFA y por medio de un acuerdo histórico que se estrena con sumas récord en el Mundial del 2026. El cafetero se alista para su última participación en el torneo.

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA es la clave. En este se marca que cada jugador convocado al torneo hará que por día, su club reciba 11.000 euros por parte de Zurich. Cada jornada que se haga parte de la convocatoria del país se aplica este reglamento donde Minnesota United saldrá beneficiado. No olvidemos que James será agente libre desde julio.

Pero esto no cambia el reglamento o los efectos de este. James llegará al torneo como jugador de Minnesota. Por esto el club de la MLS cobrará 11.000 euros en cada día que Rodríguez haga parte de la convocatoria de Colombia. Los cafeteros pueden alargar su estadía en el Mundial hasta el 19 de julio, lo cual lleva a más de 50 días bajo el mando del combinado sudamericano. Hasta el 30 de junio todo llega en premios a Minnesota.

A 11.000 euros por día, las cuentas dejan que si James por ejemplo, llega a los octavos de final del Mundial, Minnesota tenga derecho a reclamar ante FIFA sumas que pueden rozar los 250.000 euros. Pasará con todos los clubes cuyos jugadores lleguen a estas instancias del certamen y un contexto donde Zurich pretende como nunca premiar a las entidades por ceder a sus jugadores ante una edición sin precedentes en cuanto a tiempo y número de partidos.

James ya se encuentra concentrado pensando en el Mundial: GETTY

En caso de que James consiguiese club en medio del mundial, ahí FIFA tendría que repartir el dinero desde el 1 de julio con el siguiente destino del cafetero. Es el momento donde cambia la temporada en el fútbol internacional y por ende, Minnesota no estaría más en esta ecuación de pedir el dinero que saldrá del Programa de Ayudas a Clubes. A la espera de ver cuantos días alarga su aventura en Norteamérica 2026, James dejará dinero en los Loons. Importante marcar que los jugadores sin equipo en plena competencia no tienen derecho a pedir este tipo de ayudas.

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