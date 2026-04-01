Revelado: El duro reclamo de Lorenzo a los jugadores de la Selección Colombia

La Selección de Colombia terminó con dos derrotas en sus amistosos de fecha FIFA de marzo y pese a que Néstor Lorenzo había declarado públicamente haber salido conforme y con anotaciones positivas, parece que esto no fue así. El DT argentino si tuvo un momento para reclamar a sus jugadores tras perder contra Francia.

El periodista Fabio Poveda de Blu Radio contó que Néstor Lorenzo estaba muy molesto con los jugadores, “la autocrítica tiene que venir de ustedes también, de forma individual”, habría dicho el entrenador argentino al plantel luego del 1-3 contra Francia y el 1-2 contra Croacia.

“Véanse el partido para que usted se den cuenta en qué fallaron, eso lo tienen que mirar. Tienen que reconocer sus errores”, dijo también exhortando a que el plantel repase el partido.

Néstor Lorenzo también fue criticado por el once alineado contra Francia luego de que el DT repitiera casi en su totalidad la nómina pese a la mala imagen mostrada ante Croacia.

La Selección Colombia cerrará sus amistosos 2026 antes del Mundial enfrentando a Costa Rica en El Campín para despedirse frente a su gente antes de afrontar la fase de grupos. Portugal, Uzbekistán y RD Congo son los rivales de Colombia en la primera fase.

Este es el salario de Néstor Lorenzo como entrenador de la Seleccion Colombia

Con la garantía que tiene contrato hasta julio de 2026, la continuidad de Lorenzo en la Selección Colombia dependerá de la instancia hasta la que lleguen en el Mundial. Si hace una buena Copa del Mundo, seguramente el salario de $2.4 millones de dólares que recibe al año no solo se mantendrá, si no que, seguramente, subirá.

Publicidad

Néstor Lorenzo – Colombia.

En resumen