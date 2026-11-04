Ni con Falcao se atrevieron a tanto: Millonarios asegura un ‘refuerzo’ por cinco años

Blindaje récord en la capital. Descubre quién es el protagonista que firmó un sorpresivo contrato por cinco años con Millonarios.

Millonarios es un mundo de sorpresas. Un día está vendido y tendrá nuevos dueños y al otro se cayó el negocio y sigue la dirigencia que la mayoría de los hinchas no aguanta más. Ahora, sorprendió asegurando un ‘refuerzo’ por cinco años. ¡Ni con Falcao se atrevió a tanto!

A la hora de dar sorpresas en la contratación de refuerzos, Millonarios dio un golpe sobre la mesa el 20 de junio de 2024 con la confirmación que habían firmado a Radamel Falcao. Inicialmente, lo hicieron por seis meses y después renovaron el vínculo por otros seis meses más.

La Liga Colombiana II-2026 estaba en juego cuando Millonarios sorprendió al firmar a Juan Guillermo Cuadrado como refuerzo estrella. ‘El Panita’ firmó hasta el 30 de junio de 2027 y al menos podrá disfrutar seis meses del ‘refuerzo’ que dio a conocer el equipo ‘Embajador’.

Millonarios asegura un ‘refuerzo’ por cinco años en el fútbol colombiano

Alberto Gamero, DT de Millonarios. (Foto: Getty)

Bajo la premisa que la contiunidad es uno de los principales refuerzos en los equipos, la cuenta de X del equipo ‘Embajador’ publicó que “un mismo camino. Una firma que lo confirma. Millonarios hasta 2032″ para confirmar la continuidad de Adidas como patrocinador principal.

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Los 9 jugadores que terminan contrato en Millonarios

¿A quién dejas? Cuando el calendario marque que es 31 de diciembre de 2026, los siguiente nueve jugadores de Millonarios acaban contrato con el equipo albiazul: David Mackalister Silva, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Leonai Souza, Carlos Darwin Quintero, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Stiven Vega y Santiago Giordana.

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