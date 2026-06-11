¿Por qué Salma Hayek está en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La actriz de 59 años, nacida en México, se lleva todos los flashes en la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Qué rol cumple.

La actriz, directora y productora mexicana Salma Hayek ha sido designada como embajadora oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y da la bienvenida en la ceremonia inaugural.

Su participación marca un momento significativo en el evento de mayor envergadura en la historia del fútbol, que comienza este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El Rol de Salma Hayek en la Ceremonia Inaugural

En su papel como embajadora del torneo, Salma Hayek tomará la cancha para ofrecer el mensaje de bienvenida a los aficionados y celebrar el espíritu de unión y diversidad que representa el futbol a nivel global. Su rol principal consistirá en ser la anfitriona de honor durante la ceremonia de apertura, donde saludará a los asistentes y a la audiencia internacional minutos antes de que ruede el balón.

La mexicana dará la bienvenida a los aficionados en el Estadio Ciudad de México y formará parte de los actos que celebrarán la unión de culturas a través del futbol. Este reconocimiento subraya la importancia de contar con personalidades mexicanas de alcance mundial en un evento de la magnitud del Mundial 2026.

Una ceremonia inaugural histórica y única

La FIFA apostó por una puesta en escena inédita para dar inicio al primer Mundial de la historia con 48 selecciones y organizado por tres países. La ceremonia combinará música, cultura e identidad local en un estadio que también hará historia: será el primero en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Cartel artístico de clase mundial

El momento culminante del show está previsto que sea la cantante colombiana Shakira junto con el músico nigeriano del género afrobeats Burna Boy interpretando la canción oficial del Mundial 2026, “Dai Dai”. Según el comunicado de la FIFA, el cantante de baladas Alejandro Fernández interpretará el himno nacional de México y la estrella sudafricana Tyla cantará el himno nacional de Sudáfrica.

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El show continuará con la participación de los colombianos Ryan Castro y J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná. Esta alineación representa una estrategia deliberada de la FIFA para conectar con audiencias globales a través de múltiples géneros y plataformas de entretenimiento.

Salma Hayek durante la entrega de los Globos de Oro (Getty)

La triple ceremonia de inauguración 2026

Por primera vez en la historia de los mundiales habrá tres ceremonias de apertura, una en cada país organizador. La primera se realizará este jueves en México. La segunda tendrá lugar el viernes en el BMO Field de Toronto, antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, mientras que la tercera se desarrollará ese mismo día en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la previa del debut de Estados Unidos frente a Paraguay.

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Entre los artistas confirmados para las celebraciones posteriores figuran Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara en Canadá, mientras que en Estados Unidos encabezarán el espectáculo Katy Perry, Future, Anitta, Lisa y Rema. El actor Jason Sudeikis, estrella de la serie “Ted Lasso” y embajador de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, será quien de la bienvenida a la ceremonia de apertura en EE.UU.

Detalles de la producción y presentación

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, responsable de grandes eventos internacionales, y buscará ofrecer una experiencia inmersiva para los más de 80.000 espectadores que colmarán el recinto y para los millones de personas que seguirán la ceremonia desde distintos puntos del planeta. El despliegue visual, según detalló la FIFA, estará inspirado en el papel picado, arte que el organismo describió como “un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría” de la cultura mexicana.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el homenaje preparado por la FIFA para recordar a Diego Armando Maradona y Pelé, dos de las máximas leyendas del fútbol mundial. Ambos quedaron ligados para siempre al Estadio Azteca gracias a sus actuaciones inolvidables: Pelé levantó allí el título con Brasil en 1970, mientras que Maradona condujo a Argentina al campeonato en 1986.