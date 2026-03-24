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Álvaro Montero

El equipo que pagará millones por Álvaro Montero ¿le sirve para el Mundial?

Álvaro Montero tiene opciones de ir al Mundial con la Selección de Colombia y antes tendría su futuro definido para siguientes temporadas.

Por Gustavo Dávila

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El equipo que pagará millones por Álvaro Montero ¿le sirve para el Mundial?
El equipo que pagará millones por Álvaro Montero ¿le sirve para el Mundial?

Álvaro Montero ha sido otro de los nombres que de a poco se ha venido metiendo en la Selección Colombia. Con la esperanza de ir al Mundial, hay un equipo que compraría al arquero por millones de dólares.

Según medios partidarios, Vélez Sarsfield decidió hacer uso a la opción de compra por Álvaro Montero. De esta forma el portero asegurará su futuro en Liniers dónde es titular.

El portal Sábado Vélez detalló que la opción de compra tiene una totalidad de 1.4 millones. El club argentino tendría que pagar 1 millón de dólares ya que abonó 400 mil por el préstamo.

En el 2025, Álvaro Montero jugó dos partidos con la Selección Colombia, recibiendo goles en solo uno de ellos. Esta sería la tercera temporada de Montero en Vélez.

El año pasado Montero ganó la Supercopa Argentina y en su palmarés también hay títulos con San Lorenzo, Millonarios y Tolima de Colombia. A nivel juvenil también ha estado en las inferiores de la mayor.

Los títulos de la carrera de Álvaro Montero

Álvaro Montero ha ganado siete títulos a lo largo de su carrera: la Supercopa Argentina con San Lorenzo en 2015; el Torneo Apertura de Colombia con Deportes Tolima en 2018 y 2021; la Copa Colombia con Millonarios en 2022; el Torneo Apertura en 2023 y la Superliga de Colombia en 2024, también con Millonarios; y más recientemente la Supercopa Argentina con Vélez Sarsfield en 2025.

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Álvaro Montero – Selección Colombia.

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En resumen

  • Vélez Sarsfield decidió ejecutar la opción de compra por el arquero Álvaro Montero.
  • El club argentino pagará 1 millón de dólares adicionales para completar la transferencia total.
  • Álvaro Montero disputó dos partidos con la Selección Colombia durante el año 2025.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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