Abogado de la denunciante del caso Nicolás Rodríguez da tenebroso detalle: "Se presume que fue..."

Pasan los días y trascienden más detalles del caso de Nicolás Rodríguez, esta vez habló el abogado de la presunta víctima. Horas después que se revelaron los chats entre jugador y la mujer, dan un detalle del momento del hecho del jugador de Atlético Nacional.

Según el abogado Francisco Bernate, defensor de la presunta víctima: “Ella habría perdido la conciencia tras el consumo de licor y por ello, se presume que habría sido drogada, luego de eso habría sido agredida sexualmente por Nicolás Rodríguez”, dato cofirmado por informe de Medicina Legal.

Así la defensa señala que el ataque habría sido por intermedio de una substancia para que la víctima pierda la consciencia. Desde el lado del jugador sostienen que todo fue consensuado.

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“Primero el tema de la justicia, porque esto ocurrió y alguien tiene que responder y, en segundo lugar, que no haya revictimización o agresiones hacia la denunciante”, agregó también sobre los ataques y descalificaciones que ha sufrido su defendida.

El jugador mantiene contrato con Atlético Nacional pero en lo que dure la investigaación el club se guarda el derecho de tomar medidas correspondientes a temas disciplinarios.

La respuesta de Atlético Nacional

Por su parte, Atlético Nacional señaló que está tomando las acciones correspondientes y en principio el jugador está separado del plantel mientras se esclarecen los hechos.

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En resumen

Francisco Bernate , abogado de la víctima, denunció que la mujer fue drogada previo a la agresión.

, abogado de la víctima, denunció que la mujer fue drogada previo a la agresión. Un informe de Medicina Legal confirmó que la denunciante perdió el conocimiento durante el suceso.

confirmó que la denunciante perdió el conocimiento durante el suceso. Nicolás Rodríguez sostiene, mediante su defensa, que el encuentro con la mujer fue consensuado.

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