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Nicolás Rodríguez

El indignante mensaje de futbolista colombiano sobre caso Nicolás Rodríguez ¿lo defiende?

En medio del escándalo por la denuncia de Nicolás Rodríguez, uno de los jugadores de la Liga BetPlay colgó polémico mensaje.

Por Gustavo Dávila

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El indignante mensaje de futbolista colombiano sobre caso Nicolás Rodríguez ¿lo defiende?
El indignante mensaje de futbolista colombiano sobre caso Nicolás Rodríguez ¿lo defiende?

Nicolás Rodríguez sigue siendo el tema central de varios medios por su denuncia de abuso sexual, mientras tanto otro jugador de la Liga BetPlay colgó un mensaje que rápidamente se hizo viral. Emerson Batalla escribió en sus redes unas palabras que ponían en duda la versión de la víctima.

“¿Ella sola y 10 hombres? jajaja” escribió el jugador de Atlético Bucaramanga en sus historias. Rápidamente se hizo viral y fue blanco de críticas masivas, más aún porque lo escribió al instante que salió el caso.

Horas después el futbolista lo borró pero el impacto mediático ya estaba hecho y las críticas no pararon. Se desconoce si Atlético Bucaramanga tomará alguna medida disciplinaria con su jugador.

Mientras tanto la investigación sigue en su curso y Nicolás Rodríguez se encuentra separado del equipo ‘Verdolaga’, su primera respuesta fue através de su defensa legal, negando todo.

Mientras tanto el caso continúa en investigación en Fiscalía General de la Nación, al mismo tiempo que el jugador comunicó su disposición a declarar cada vez que sea requerido.

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La respuesta de Atlético Nacional

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Por su parte, Atlético Nacional señaló que está tomando las acciones correspondientes y en principio el jugador está separado del plantel mientras se esclarecen los hechos.

En resumen

  • Emerson Batalla, jugador del Atlético Bucaramanga, publicó un mensaje cuestionando la versión de la víctima.
  • El futbolista borró la publicación de sus redes sociales tras recibir críticas masivas e impacto mediático.
  • Nicolás Rodríguez permanece separado de Atlético Nacional mientras avanza la investigación de la Fiscalía.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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