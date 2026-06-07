Colombia derrotó 2-0 a Jordania en San Diego y llega en óptimas condiciones al debut mundialista. Al parecer no es suficiente ya que los hinchas criticaron sin mayor reparo.

Colombia consiguió un muy buen triunfo esta noche frente a Jordania por 2-0. Con un doblete por parte de Jhon Arias, quien fue una de las grandes figuras del amistoso internacional, hay otros nombres que marcaron la diferencia en gran medida y dejaron sensaciones positivas. También existe de lo otro y hasta se han dado durísimas críticas hacia el nivel de uno de los seleccionados.

Fuente: Selección Colombia.

En esta ocasión estamos hablando de Richard Ríos, quien no fue titular y que tuvo la oportunidad de ingresar al encuentro en el segundo tiempo. En el lugar de Gustavo Puerta de cara al inicio de la etapa complementaria, el volante de Benfica no mostró demasiado que digamos en el campo de juego y los hinchas de Colombia prácticamente lo liquidaron a través de las redes sociales.

“Un partido más donde Richard Ríos no demuestra nada con la selección”, “Es mi parecer o Richard Ríos está agrandado. Sobrador, que no se confíe. Gustavo Puerta es muy buen jugador” y “Richard Ríos es intrascendente, todos los pases mal, no gana un duelo porque termina siempre en el piso”; son algunas de las reacciones en caliente más relevantes de los hinchas de Colombia en ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

En base a estos mensajes y a lo que viene mostrando Richard Ríos con camiseta de la Selección Colombia, no perdamos de vista que está perdiendo espacio dentro de las planificaciones estelares de Néstor Lorenzo. El titular en el mediocampo fue Gustavo Puerta en el amistoso de hoy ante Jordania, así que de cara al debut en el Mundial 2026 podríamos estar frente a dicha novedad.

Lo que se le viene a Colombia luego de derrotar a Jordania

Tras la victoria de hoy frente a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, partido que por cierto representó ser la última prueba de fuego antes del debut en el Mundial 2026, ahora Colombia deberá entrenar pensando justamente en el encuentro que disputará frente a Uzbekistán el próximo miércoles 17 de junio a las 21:00 horas en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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Néstor Lorenzo y su comando técnico tienen 10 días para llegar en las mejores condiciones al tan esperado duelo inicial del campeonato mundial. Si buen Colombia no tiene lesionados de gravedad, recordemos que el delantero Jhon Córdoba estuvo sentido y se viene poniendo al 100% en el aspecto físico dejando de lado la teoría de que sufría una complicada dolencia de rodilla.

Fuente: Getty Images.

El fixture de Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia | 17 de junio | Estadio Azteca de México

Colombia vs. RD Congo | 23 de junio | Estadio Akron de Guadalajara

Colombia vs. Portugal | 27 de junio| Hard Rock Stadium de Miami

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