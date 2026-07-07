¿Por qué no juega Richard Ríos en el Suiza vs Colombia en los 8vos del Mundial 2026?

Richard Ríos no juega en el partido de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026.

Richard Ríos no juega en el partido de los 8vos del Mundial 2026 entre la Selección Colombia contra la Selección de Suiza. El volante hizo un buen partido ante Ghana y fue uno de los mejores futbolistas que tuvo Lorenzo a disposición, pero no estará en los 8vos.

¿Por qué no juega Richard Ríos en el partido de Colombia vs Suiza?

Richard Ríos es baja en el partido de Suiza vs Colombia por los 8vos del Mundial 2026 porque el futbolista del Benfica perdió su puesto desde el comienzo del torneo con Gustavo Puerta. Por lo cual, tendrá que esperar por su oportunidad en el segundo tiempo.

Gustavo Puerta viene en un gran nivel en esta Copa del Mundo y ha demostrado ser uno de los mejores jugadores del equipo nacional. Además, Néstor Lorenzo depositó la suficiente confianza en él para que el jugador pueda llegar a este nivel en este torneo.

Richard Ríos viene destacando en Colombia. (Foto: GettyImages)

Las alineaciones del partido:

Así salen Suiza y Colombia para jugar su partido por los 8vos del Mundial 2026:

Alineación de Suiza:

Gregor Kubel

Denis Zakaria

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodríguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Ardon Jashari

Dan Ndoye

Fabien Rieder

Breel Embolo

Alineación de Colombia

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

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En síntesis: