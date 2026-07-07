¿Por qué no juega Richard Ríos en el Suiza vs Colombia en los 8vos del Mundial 2026?

Richard Ríos no juega en el partido de los 8vos del Mundial 2026 entre la Selección Colombia contra la Selección de Suiza. El volante hizo un buen partido ante Ghana y fue uno de los mejores futbolistas que tuvo Lorenzo a disposición, pero no estará en los 8vos.
¿Por qué no juega Richard Ríos en el partido de Colombia vs Suiza?
Richard Ríos es baja en el partido de Suiza vs Colombia por los 8vos del Mundial 2026 porque el futbolista del Benfica perdió su puesto desde el comienzo del torneo con Gustavo Puerta. Por lo cual, tendrá que esperar por su oportunidad en el segundo tiempo.
Gustavo Puerta viene en un gran nivel en esta Copa del Mundo y ha demostrado ser uno de los mejores jugadores del equipo nacional. Además, Néstor Lorenzo depositó la suficiente confianza en él para que el jugador pueda llegar a este nivel en este torneo.
Richard Ríos viene destacando en Colombia. (Foto: GettyImages)
Las alineaciones del partido:
Así salen Suiza y Colombia para jugar su partido por los 8vos del Mundial 2026:
Alineación de Suiza:
- Gregor Kubel
- Denis Zakaria
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Ardon Jashari
- Dan Ndoye
- Fabien Rieder
- Breel Embolo
Alineación de Colombia
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Gustavo Puerta
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Luis Suárez
Encuesta¿Richard Ríos debe ser titular en Colombia?
¿Richard Ríos debe ser titular en Colombia?
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En síntesis:
- El mediocampista Richard Ríos fue relegado al banquillo de suplentes tras perder la titularidad frente a Gustavo Puerta.
- El futbolista Richard Ríos milita actualmente en las filas del Benfica de Portugal, tras su traspaso desde el Palmeiras.
- La Selección de Suiza presentará un once titular liderado por Gregor Kobel, Granit Xhaka y Breel Embolo.