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Selección Colombia

Colombia vs. Jordania EN VIVO Y GRATIS por amistoso internacional previo al Mundial 2026: minuto a minuto

Colombia y Jordania se enfrentan antes del inicio del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias del encuentro que se disputará en San Diego, Estados Unidos.

¡Alineación titular de Colombia!

Néstor Lorenzo eligió el siguiente equipo titular para enfrentar a Jordania: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Jhohan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta: James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

¡El último entrenamiento de Jordania!

Jordania terminó con sus preparaciones un día previo al duelo frente a Colombia en el Snapdragon Stadium de San Diego en Estados Unidos.

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¡El último entrenamiento de Colombia!

Así se preparó Colombia el día de ayer con miras al amistoso internacional que se disputará frente a Jordania.

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¡Bienvenidos a la cobertura del amistoso entre Colombia vs. Jordania!

Colombia y Jordania se enfrentan en el Snapdragon Stadium de San Diego y a continuación sigue el minuto a minuto del amistoso internacional.

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Colombia vs. Jordania.
© Gemini IA.Colombia vs. Jordania.

Colombia y Jordania se ven las caras el día de hoy en el Snapdragon Stadium de San Diego en Estados Unidos. En la previa del inicio del Mundial 2026, ambos equipos buscan llegar de la mejor manera al debut y por ello es que mostrarán sus mejores armas en el último amistoso internacional que disputarán. Acá en Bolavip disfrutarás del minuto a minuto de este duelo que promete y mucho.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?

  • 17:00 | México
  • 18:00 | Perú, Ecuador y Colombia
  • 19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 19:00 | Estados Unidos (ET)
  • 20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 01:00 | España

¿Dónde ver Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?

  • Colombia | Caracol TV y RCN
  • Sudamérica y México |Claro Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes y Fanatiz
Renato Pérez
Renato Pérez
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