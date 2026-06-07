Colombia vs. Jordania EN VIVO Y GRATIS por amistoso internacional previo al Mundial 2026: minuto a minuto

Colombia y Jordania se enfrentan antes del inicio del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias del encuentro que se disputará en San Diego, Estados Unidos.

Colombia y Jordania se ven las caras el día de hoy en el Snapdragon Stadium de San Diego en Estados Unidos. En la previa del inicio del Mundial 2026, ambos equipos buscan llegar de la mejor manera al debut y por ello es que mostrarán sus mejores armas en el último amistoso internacional que disputarán. Acá en Bolavip disfrutarás del minuto a minuto de este duelo que promete y mucho.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?

17:00 | México

18:00 | Perú, Ecuador y Colombia

19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:00 | Estados Unidos (ET)

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España

¿Dónde ver Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?