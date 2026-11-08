"No estuve ahí": Álvaro Montero mandó al frente a sus compañeros delante del DT de Boca Juniors. ¡Mira lo que pasó en video!

Boca Juniors salió campeón de la Tabla Anual 2026 del fútbol de Argentina y una de las escenas más llamativas de la celebración tuvo Álvaro Montero mandando al frente a sus compañeros delante del entrenador Rodolfo Arruabarrena. Todo tiene una explicación más que lógica.

Tuvieron que pasar 96 minutos para que llegara el gol del título. Centro de Lautaro Blanco, Lautaro Di Llollo fue más vivo que el arquero de Defensa y Justicia y le ganó el balón para asistir a Enner Valencia.

Llegó la hora de la conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena estaba diciendo que “lo importante será” y apareció un no, no, no mirando hacia el costado. En ese momento entraron Leandro Paredes, Miltón Delgado, Miguel Merentiel y algún otro jugador de Boca Juniors más para tirarle encima un contenedor lleno de gatorade.

Montero mandó al frente a sus compañeros delante del DT de Boca

Álvaro Montero y Sebastián Villa. (Foto: Getty

Mientras el DT de Boca se intentaba secar todo el gatorade que varios jugadores le habían tirado encima, Álvaro Montero se lavó las manos y mandó al frente a sus compañeros. Todo en buen tono por la celebración. “Que conste que no estuve ahí. Ojo que tiene azucar, lo van a matar“, soltó el arquero colombiano entre risas. ¡Video!

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A pesar de que Boca Juniors quedó campeón del Tabla Anual 2026 y recibió trofeo, el Torneo Clausura 2026 sigue en Argentina con una fase de Playoffs en la que el equipo ‘Xeneize’ enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Esta instancia y hasta la final se juega a partido único.

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