Si continúa como DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo tendrá que cambiar a uno de sus asistentes

La derrota de la Selección Colombia frente a Suiza implica los primeros cambios en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Muchos esperan que el argentino continúe al mando de un conjunto tricolor donde, en caso de que se dé la firma de un nuevo contrato, habrá que buscarle un asistente al principal estratega. Luis Amaranto Perea abandona el cuerpo técnico como estaba planificado meses atrás.

El pasado 26 de mayo, Deportivo Independiente Medellín anunciaba el regreso de su hijo pródigo. Tras una carrera absolutamente destacada en entidades como Atlético de Madrid o Boca Juniors, se unió al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para una aventura por los Estados Unidos de Norteamérica que terminó de manera prematura. A lo largo de las últimas horas ya se anunció nuevamente que pronto empezará trabajos en el equipo de la capital paisa.

Néstor Lorenzo pierde a uno de sus escuderos en un cuerpo técnico que habrá que ver cómo puede modificarse. Todo ello en caso de que se confirmen todas las informaciones que hablan del argentino como la máxima prioridad de la Federación en cuanto a entrenador de la primera selección se refiere. Luis Amaranto Perea llegó por méritos propios e igualmente por el carácter de unión con el entorno que genera tener a un exfutbolista en las filas de un cuerpo técnico.

Las informaciones desveladas apuntan a que el nuevo contrato de Néstor Lorenzo podría extenderse hasta el año 2028 como mínimo. Es el momento donde Colombia tendrá su próxima participación en Copa América y donde nuevamente todo apunta a los Estados Unidos de Norteamérica. Por el territorio nacional esperan por una decisión en cuanto a la continuidad del entrenador que ha generado todo tipo de reacciones.

Perea deja su lugar en la Selección Colombia: GETTY

Por lo pronto, Luis Amaranto Perea regresa al club de sus amores. Es la entidad donde debutó como futbolista e igualmente donde más querido se ha sentido, como lo ha expresado el propio jugador. Es la primera baja de un cuerpo técnico que, comandado por Néstor Lorenzo, espera la decisión final por parte de la Federación Colombiana.

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Emotivo comunicado del DIM con Perea

“Luis Amaranto regresa al Medellín con una visión moderna del fútbol, un profundo conocimiento del jugador colombiano y un amplio reconocimiento nacional e internacional por su labor como entrenador y miembro del cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores. Su capacidad, liderazgo y preparación han sido altamente valorados por la Federación Colombiana de Fútbol, entidad a la que el club expresa su especial agradecimiento por su disposición y apertura ante el llamado del club, lo que hizo posible su vinculación, entendiendo este paso como un merecido avance en su carrera profesional”, empezaba el DIM en su anuncio.

No bajan las expectativas alrededor del regreso de un Amaranto Perea que tendrá un semestre con torneo internacional en el medio: “Porque vuelve uno de los nuestros. Vuelve un hombre que conoce la grandeza de esta camiseta, que la defendió con orgullo y que entiende lo que significa representar al pueblo poderoso. Bienvenido nuevamente a casa, Lucho”.

Datos claves

Luis Amaranto Perea abandona el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo tras la eliminación ante Suiza.

abandona el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo tras la eliminación ante Suiza. El exfutbolista regresa a Independiente Medellín para iniciar trabajos próximamente en el club colombiano.

para iniciar trabajos próximamente en el club colombiano. El nuevo contrato de Néstor Lorenzo con Colombia podría extenderse hasta el año 2028.