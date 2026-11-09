No jugó en la vergonzosa derrota de Millos y dio la cara por sus compañeros: “Año de mierda”

Fuerte desahogo. Descubre la brutal confesión del referente de Millonarios que no jugó pero dio la cara tras el papelón contra Deportes Tolima

Millonarios no para de decepcionar a sus hinchas y complicó mucho la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026. El equipo albiazul perdió con Deportes Tolima y un jugador que no jugó un solo minuto salió a dar a la cara por sus compañeros.

Con un golazo de Juan Guillermo Cuadrado parecía que asegurar la clasficación estaba al caer, pero una vez más aparecieron errores individuales de Danovis Banguero para que Deportes Tolima se pusiera 2-1 en el partido por la fecha 18 de la Liga Colombiana II-2026.

Por más de que el entrenador Alberto Gamero puso los tres delanteros goleadores que tenía disponible, solo un remate de frente al arco de Leonardo Castro fue la opción más cercana a empatar. Millonarios jugó mal y los protagonistas del equipo no dudaron en reconocerlo.

No jugó en la derrota de Millos y dio la cara por sus compañeros: “Año de…”

Jorge Arias, defensor de Millonarios. (Foto: X / @pipemolo)

“Entendemos el sentir del hincha, así como están disgustados ellos entre nosotros también somos autocríticos y sabemos que a nosotros mismos nos debemos y más que a nosotros a las personas que siempre vienen a acompañarnos, como siempre ha pasado. Y nada, tragar veneno, como dice el maestro Bielsa, esta semana va a ser difícil (…) La energía de querer clasificar porque venimos de un año de mierda. Discúlpame la palabra. Queremos salir de esa racha, estamos ahí a puertica, venimos a hacer muchos partidos”, declaró Jorge Arias tras la vergonzosa derrota de Millonarios contra Deportes Tolima.

Esto dijo Alberto Gamero sobre la derrota que pone a sufrir la clasificación de Millonarios

La autocrítica no solo vino por parte de Jorge Arias, el entrenador Alberto Gamero también señaló que “comenzamos ganando, fallas en un tiro de esquina viene un penalti. Después prácticamente un mal rechazo viene el otro gol en una transición, se falla, pero creo que hoy (8 de noviembre) la falla es que se jugó mal“.

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