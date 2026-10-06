Perjudicados: Rival de Selección Colombia en el Mundial alineó a un jugador ilegalmente

La Selección Colombia habría sido perjudicada durante el Mundial 2026 por una irregularidad en uno de sus rivales de la fase de grupos. Investigaciones de Le Monde y The New York Times revelaron que la República Democrática del Congo habría disputado el torneo con un jugador que no cumplía correctamente los requisitos de elegibilidad. El […]

La Selección Colombia habría sido perjudicada durante el Mundial 2026 por una irregularidad en uno de sus rivales de la fase de grupos. Investigaciones de Le Monde y The New York Times revelaron que la República Democrática del Congo habría disputado el torneo con un jugador que no cumplía correctamente los requisitos de elegibilidad.

El caso corresponde al arquero Lionel Mpasi, quien había representado a Francia en categorías juveniles y posteriormente inició el proceso para cambiar su afiliación deportiva hacia la República Democrática del Congo. Sin embargo, según los documentos revisados por Le Monde, ese procedimiento nunca habría terminado correctamente, por lo que no debía ser convocado mientras no completara el cambio de federación

La investigación además señala que la FIFA conoció la irregularidad antes del Mundial, pero no aplicó las sanciones que sus propios abogados habían recomendado. El problema también estuvo relacionado con el trámite iniciado por la Federación Congoleña y la falta de conclusión del proceso de cambio de afiliación con Francia.

Y aquí aparece directamente Colombia: Mpasi fue titular contra la Tricolor en el partido del 23 de junio. El arquero disputó los 90 minutos y tuvo una actuación destacada, realizando varias atajadas ante Luis Díaz, Jhon Arias y James Rodríguez, aunque finalmente Daniel Muñoz marcó el 1-0 para Colombia.

¿Puede reclamar la Selección Colombia por el caso de Lionel Mpasi?

Meses después, sin embargo, Colombia no tendría actualmente una vía clara para reclamar una compensación deportiva por ese partido. La investigación revela una posible vulneración de las reglas y cuestiona la actuación de FIFA, pero la propia organización sostiene que el reclamo presentado por Nigeria fue declarado inadmisible y que esa decisión quedó firme.

Lionel Mpasi – Selección Congo vs. Colombia. Foto: Getty.