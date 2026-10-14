Por culpa de James Rodríguez, jugador de Atlético Nacional se iría a la Premier League

¡De Medellín a la Premier League! Descubre a la joya de 5 millones de euros relegada por James Rodríguez que buscan Brighton y Newcastle.

No por nada es el jugador del fútbol de Colombia mejor avaluado por los expertos… Atlético Nacional sabía que al firmar a un jugador como James Rodríguez, una de sus joyas podría empezar a jugar cada vez menos minutos. Eso esta pasando y la solución sería irse a la Premier League.

¡Ya despierta el interés de dos equipos! A pesar de contar con Edwin Cardona, Elías Cabrera y Juan Manuel Rengifo, Nacional decidió romper el mercado y contratar a James. Uno de los tres volantes creativos del equipo ‘Verdolaga’ empezó a ser suplente cada vez más frecuente.

Y no es cualquier jugador. Según el portal especializado ‘Transfermarkt’, el protagonista de esta historia es el jugador con mayor valor en el mercado de la Liga Colombiana con un avalúo de 5 millones de euros. Incluso, el observatorio de Fútbol del CIES lo tasa entre 6.1 y 7.1 millones de euros. No por nada ya despierte el interés de la Premier League.

Por culpa de James Rodríguez, este jugador de Nacional se iría a la Premier

James con Nacional en Bogotá. (Foto: Getty)

“El Brighton y el Newcastle United figuran entre el creciente número de clubes de la Premier League que siguen de cerca a Juan Manuel Rengifo, el muy cotizado centrocampista del Atlético Nacional. Diversas fuentes han confirmado que los ojeadores de ambos clubes han quedado impresionados por el rendimiento del colombiano esta temporada; asimismo, el Bournemouth, el Brentford y el Crystal Palace también supervisan su evolución como parte de sus labores de captación en Sudamérica”, reveló el portal ‘TEAMtalk’.

Juan Manuel Rengifo ya recibió la bendición de James

Luego de debutar en la Selección Colombia con una actuación de 6.8 puntos en los 45 minutos que jugó contra Perú durante el triunfo 2-0 del 6 de octubre, Juan Manuel Rengifo recibió la bendición de James Rodríguez con una reacción a la publicación que hizo la joya de Atlético Nacional.

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