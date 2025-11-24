“Que le den el título a Nacional ya”: Los hinchas estallan por la ayuda que le dieron a Edwin Cardona

Los cuadrangulares del fútbol de Colombia están que arde y la polémica dijo presente en el clásico paisa entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. A Edwin Cardona no lo expulsaron y los hinchas estallaron en X: “Que le den el título a Nacional ya”.

Nacional venía de ganarle 1-0 a América de Cali en la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025 y con una victoria contra el DIM dejaba a su clásico rival muy complicado porque tras dos fechas estaría sin puntos. Esto no pasó y Cardona y compañía terminaron siendo beneficiados por una decisión arbitral.

En una de esas jugadas que pudo cambiar el trámite del partido, Edwin Cardona intentó quitarle un balón a Daniel Londoño al tercer minuto de adición del primer tiempo, pero terminó clavando los taches sobre el tobillo derecho del defensor del Deportivo Independiente Medellín. ¿Qué decisión tomó el árbitro Luis Delgado?

“Juego fuerte: En un balón disputado, Cardona se la jugó y extendió la pierna clavándole los tacos a su rival en el tobillo. Por la intensidad de la entrada, considero que era perfectamente revisable por el VAR. Luis Trujillo no advirtió nada y Delgado resolvió con amarilla”, dijo la cuenta de X especializada en arbitraje ‘El VAR Central’, y los hinchas iban a estallaron en 3, 2, 1…

Los hinchas explotan por la no expulsión a Cardona: “Que le den el título a Nacional”

Al ver que Edwin Cardona no fue expulsado y el VAR no consideró llamar al árbitro Luis Delgado para que revisara la jugada, los hinchas estallaron en X diciendo que “que le den el título a nacional ya, es el Rosario Central de Colombia”, “¿nos sorprende? No nos sorprenden las ayudas a Nacional para meterlo a la brava”, “juegan con otro reglamento”, “era roja, Cardona tendría que haberse ido expulsado. Soy hincha de Nacional“ y “es Nacional, nadie va a echarle a un jugador y menos a Cardona”.

Atlético Nacional también fue perjudicado vs. DIM en cuadrangulares

La no expulsión de Brayan León ante Nacional. (Foto: X / @ElVarCentral)

Así como Atlético Nacional recibió una ayuda con la no expulsión a Cardona, el equipo ‘Verdolaga’ también fue perjudicado porque Delgado no expulsó a Brayan León en el empate 0-0. “En su ya clásica jugada le lanzó una patada a Campuzano cuando ya estaba en el suelo. El árbitro castigó con amarilla, pero la verdad si lo echaba tenía argumentos. Luego va y golpea a Tesillo por la espalda y no le muestra nada. Condescendiente Delgado”, afirmó ‘El VAR Central’ sobre la no expulsión del delantero de Deportivo Independiente Medellín.

En resumen

La cuenta ‘El VAR Central’ consideró que la falta de Edwin Cardona era revisable por el VAR para posible expulsión.

consideró que la falta de era por el VAR para posible expulsión. El árbitro Luis Delgado solo sancionó con tarjeta amarilla a Edwin Cardona por clavar los taches sobre el tobillo de Londoño.

solo sancionó con a por clavar los taches sobre el tobillo de Londoño. Hinchas estallaron en X por la decisión, diciendo: “Que le den el título a Nacional ya” y “es el Rosario Central de Colombia“.

