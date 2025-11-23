Desde antes del cierre del Mundial sub 20 con la Selección Colombia, el futuro de Neyser Villarreal era una incógnita. Tras muchos meses de rumores sobre varios equipos finalmente confirman dónde jugará el extremo colombiano.

El periodista Diego Rueda de Caracol Noticias señala que finalmente Neyser Villarreal se integrará a los trabajos del Cruzeiro de Brasil la siguiente semana. Esto indicaría que por lo menos tendrá un período bajo el mando del gigante ‘Raposa’.

La idea del club era integrarlo pero ante los sondeos de clubes internacionales como el Liverpool y FC Barcelona, analizaron la idea de venderlo rápidamente a Europa.

El jugador llegó como agente libre tras no renovar su contrato con Millonarios de Colombia en noviembre, por lo que desde lo económico sería un gran negocio para Cruzeiro.

Tras su gran Mundial sub 20 y con los rumores de que Néstor Lorenzo lo piensa para la Copa del Mundo 2026, su fichaje podría ascender hasta los tres millones de dólares.

¿Cuál es el valor de mercado de Neyser Villarreal?

Actualmente, Neyser Villarreal tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El delantero colombiano buscará en Brasil dar el siguiente paso de su carrera para “explotar” toda su calidad y finalmente pueda dar el salto a Europa a un gran equipo.

Neyser Villarreal dejará su club de formación – Millonarios de Colombia.

