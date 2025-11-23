Es tendencia:
logotipo del encabezado
Neyser Villarreal

Fin de rumores: Revelan el próximo club de Neyser Villarreal

Neyser Villarreal reapareció tras varios meses y confirmaron dónde jugará el volante colombiano para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Fin de rumores: Revelan el próximo club de Neyser Villarreal
© X / @CONMEBOLFin de rumores: Revelan el próximo club de Neyser Villarreal

Desde antes del cierre del Mundial sub 20 con la Selección Colombia, el futuro de Neyser Villarreal era una incógnita. Tras muchos meses de rumores sobre varios equipos finalmente confirman dónde jugará el extremo colombiano.

El periodista Diego Rueda de Caracol Noticias señala que finalmente Neyser Villarreal se integrará a los trabajos del Cruzeiro de Brasil la siguiente semana. Esto indicaría que por lo menos tendrá un período bajo el mando del gigante ‘Raposa’.

La idea del club era integrarlo pero ante los sondeos de clubes internacionales como el Liverpool y FC Barcelona, analizaron la idea de venderlo rápidamente a Europa.

El jugador llegó como agente libre tras no renovar su contrato con Millonarios de Colombia en noviembre, por lo que desde lo económico sería un gran negocio para Cruzeiro.

Tras su gran Mundial sub 20 y con los rumores de que Néstor Lorenzo lo piensa para la Copa del Mundo 2026, su fichaje podría ascender hasta los tres millones de dólares.

¿Cuál es el valor de mercado de Neyser Villarreal?

Actualmente, Neyser Villarreal tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El delantero colombiano buscará en Brasil dar el siguiente paso de su carrera para “explotar” toda su calidad y finalmente pueda dar el salto a Europa a un gran equipo.

Publicidad
Neyser Villarreal dejará su club de formación – Millonarios de Colombia.

Neyser Villarreal dejará su club de formación – Millonarios de Colombia.

James Rodríguez podría regresar a Europa y dos equipos lo quieren

ver también

James Rodríguez podría regresar a Europa y dos equipos lo quieren

En resumen

  • El extremo colombiano Neyser Villarreal se unirá a los trabajos del Cruzeiro de Brasil.
  • El periodista Diego Rueda de Caracol Noticias confirmó la noticia del fichaje la siguiente semana.
  • Villarreal llegó como agente libre tras no renovar con Millonarios de Colombia en noviembre.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
La LigaPro Serie B podría tener ¡tres ascendidos! ¿qué ocurrió?
Fútbol de Ecuador

La LigaPro Serie B podría tener ¡tres ascendidos! ¿qué ocurrió?

Piero Hincapié por fin fue titular con el Arsenal y Arteta le adelanta su futuro
Fútbol de Ecuador

Piero Hincapié por fin fue titular con el Arsenal y Arteta le adelanta su futuro

Mientras CR7 hizo un gol de chilena, así llevó Messi a Inter Miami a una final
Lionel Messi

Mientras CR7 hizo un gol de chilena, así llevó Messi a Inter Miami a una final

La dura pelea entre Joao Rojas y Leonel Quiñónez que no se vio en TV en el Barcelona vs. Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

La dura pelea entre Joao Rojas y Leonel Quiñónez que no se vio en TV en el Barcelona vs. Liga de Quito

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo