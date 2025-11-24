La Selección de Colombia se clasificó para jugar el Mundial 2026 y ahora resulta que ya podría estar clasificado al Mundial 2030. ¿El Motivo? Una importante propuesta de CONMEBOL que beneficiaría a todos los equipos sudamericanos para este torneo.

¿Qué propone CONMEBOL para el Mundial 2030?

De acuerdo a diferentes informaciones, la CONMEBOL presentó informalmente una propuesta para que el Mundial de 2030 pase de 48 a 64 selecciones por el centenario del torneo. Esto beneficiaria a los equipos sudamericanos, ya que para este torneo, Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes del torneo.

¿Por qué Colombia ya estaría clasificando al Mundial 2030?

El motivo que pone a Colombia ya clasificando al Mundial 2030, es que CONMEBOL “pelearía” por mantener en la siguiente copa del mundo, sus 6 cupos directos y 1 a repechaje, sin contar a los anfitriones. Por lo cual, los 7 equipos restantes, incluyendo a Colombia, pelearían por solo dirimir quien va al repechaje. Y Colombia con el equipo tiene, es casi imposible que pelee repechaje y por eso ya estaría en el Mundial 2030.

Colombia clasificaría al Mundial 2030. (Foto: GettyImages)

La Selección de Colombia podría volver a jugar dos mundiales consecutivos, después de clasificar en 2014 a Brasil y a Rusia en 2018. El equipo de Néstor Lorenzo también ahora en el Mundial de 2026, se ve como un candidato a pelear el torneo.

ver también Así está la pierna de Hakimi dos semanas después de la lesión que le provocó Luis Díaz

Los equipos de CONMEBOL que ya estarían muy cerca del Mundial 2030

La FIFA suele mantener los cupos de las confederaciones que tienen ya equipos clasificados como sedes, de ahí que, estos 7 países de CONMEBOL ya se ilusionan con el Mundial 2030: Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile definirían 6 pasajes directos y uno para el Torneo Clasificatorio Intercontinental (repechaje).

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Crees que todas las selecciones CONMEBOL jugarán el Mundial 2030? ¿Crees que todas las selecciones CONMEBOL jugarán el Mundial 2030? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis