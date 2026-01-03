¡Última hora! Estos equipos rechazaron fichar a Radamel Falcao

Radamel Falcao sigue sin equipo para seguir su carrera en 2026. El delantero colombiano ya decidió que jugará en esta temporada, sin embargo, aún no hay una oferta concreta para él, pese a varios ofrecimientos, incluso algunos del mismo delantero.

Falcao se había ofrecido en las últimas horas en llegar a Cerro Porteño y a Olimpia como su nuevo delantero, sin embargo, de acuerdo a la información de Nelson Rene, ambos clubes tradicionales del fútbol paraguayo terminaron desistiendo en ficharlo.

El ‘Tigre’ y su entorno fueron los que ofrecieron la posibilidad de este fichaje a los dos clubes paraguayos, pero la contratación acabó avanzando. Así que, de momento, Falcao sigue sin tener un nuevo equipo para seguir su carrera en el 2026.

Otro de los clubes que busca su fichaje como nuevo jugador es Emelec de Ecuador, sin embargo, el ‘Bombillo’ vive grandes problemas económicos que hacen casi imposible su llegada. Aunque, el club ecuatoriano no ha descartado del todo hacerle una oferta.

Los números de Falcao en Millonarios

Falcao jugó por última vez en su país, Colombia. El delantero defendió los colores de Millonarios, con el cual, se quedó lejos de un título, pero volvió a jugar ante sus aficionados. Desde su regreso a mediados de 2024, Falcao jugó 29 partidos, marcando 11 goles. Estuvo en cancha poco más de 1.500 minutos.

El valor de mercado de Radamel Falcao

Falcao llegó a costar 60 millones de dólares en su mejor momento, pero ahora mismo el delantero tiene un precio de 100 mil dólares, de acuerdo a la información de Transfermark. El goleador cumplirá 40 años en el próximo mes de febrero.

