Massimiliano Allegri (58), DT de AC Milan, sobre Pervis Estupiñán: “No es fácil…”

Pervis Estupiñán está lejos de los niveles esperados en AC Milan tras la gran ilusión que generó su fichaje. El lateral ecuatoriano empezó como titular y ahora es suplente. También varios rumores sobre su salida se hacen presentes y ahora el DT, Massimiliano Allegri, responde.

En medio de todos los rumores de una posible salida de AC MIlan, Allegri fue contundente para el futuro de Pervis Estupiñán: “Todos están mejorando. Jugar en el AC Milan no es fácil. De Winter, Bartesaghi, Pervis Estupiñán y Gabbia han vuelto. Individualmente, están mejorando su capacidad para interpretar las situaciones“, comentó el DT.

Con estas palabras, Allegri quiere dejar una puerta abierta para volver al once a un Pervis Estupiñán que en el último encuentro ya fue titular y se encontró mejor en la cancha. El ecuatoriano perdió la confianza tras varias lesiones y una expulsión en el partido ante Napoli.

En sus redes sociales, Pervis Estupiñán también envió un mensaje en medio de todos los rumores de su venta. El ecuatoriano fue más corto que su DT y escribió: “Empezamos el año con victoria y sumando minutos. Forza Milan“, concluyó el tricolor.

AC Milan en esta temporada se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ya que el equipo ecuatoriano suma 38 puntos y, hasta que jueguen Napoli e Inter, tiene una amplia diferencia en el liderato. Ganar el ‘Scudetto’ es el gran objetivo de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Pervis Estupiñán llegó en esta temporada a AC Milan, tras una gran campaña en la Premier League. El lateral ecuatoriano venía de muy buenos rendimientos en Inglaterra y esto sirvió para que el tricolor sea vendido por más de 20 millones a uno de los equipos más grandes de la historia.

ver también Chelsea le da este premio a Moisés Caicedo para comenzar el 2026

Los números de Pervis Estupiñán con AC Milan

En lo que va de temporada con AC Milan, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano no ha marcado gol, y solo lleva 1 asistencia. En cancha llegó a estar ya 712′ minutos. Podría tener más oportunidades en los siguientes partidos.

Encuesta¿Qué debe hacer Pervis Estupiñán? ¿Qué debe hacer Pervis Estupiñán? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: