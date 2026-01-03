¿Por qué no juega Moisés Caicedo en el partido de Manchester City vs Chelsea por la Premier League?

Este domingo 4 de enero de 2026 se enfrentan por la Premier League, Manchester City contra Chelsea. Ambos equipos llegan urgidos de ganar, sin embargo, los campeones del mundo llegan a este partido con la baja de Moisés Caicedo.

¿Por qué no juega Moisés Caicedo con Chelsea ante Manchester City?

Moisés Caicedo no juega ante Manchester City porque el ecuatoriano recibió su quinta tarjeta en el anterior partido ante Bournemouth. Por lo cual, ‘Niño Moi’ no está ni en el banco de suplentes para ayudar a su equipo en un partido bisagra para esta temporada.

Chelsea llega a este partido ante Manchester City obligado a ganar, ya no pensando en el título, sino en la clasificación a la próxima Champions League. Los de Londres ahora son quintos en la tabla de posiciones con 30 puntos a 18 unidades de Arsenal.

Moisés Caicedo se perderá el partido ante Manchester City por la Premier. (Foto: GettyImages)

¿A qué hora es el partido de Manchester City vs Chelsea y por dónde ver?

El partido de Manchester City vs Chelsea comenzará desde las 12H30 (Ecuador). El encuentro se disputará en el estadio Etihad y los aficionados podrán seguir el encuentro por los canales de ESPN y también el plan Premium de Disney+.

ver también Liga de Quito está muy cerca de fichar a este defensa campeón con Independiente del Valle

Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha marcado 4 goles, todos golazos, y dado 1 asistencia. El ecuatoriano también lleva en cancha 1.659 minutos, en 21 partidos entre toda la temporada. Es el año más goleador del ‘Niño’ Moi.

Publicidad

Publicidad