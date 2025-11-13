Es tendencia:
logotipo del encabezado
Richard Ríos

Richard Ríos la pasa mal en Benfica y lo sufre su valor de mercado

El volante colombiano Richard Ríos no tuvo el arranque esperado en el Benfica de Portugal y ahora tiene un nuevo valor de mercado.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Richard Ríos la pasa mal en Benfica y lo sufre su valor de mercado Foto: Getty
Richard Ríos la pasa mal en Benfica y lo sufre su valor de mercado Foto: Getty

Fue de los mejores jugadores de un Palmeiras que domjnó Brasil, esto le hizo valer su traspaso al Benfica de Portugal, sin embargo Richard Ríos no la pasa bien en Europa ya empieza a sentir los efectos. El volante colombiano sufrió un golpe a su valor de mercado.

Según el portal TransferMrkt, Richard Ríos ahora cuesta 22 millones de euros, sufriendo un bajón de 8 millones. El Benfica pagó 30 millones al Palmeiras por el volante colombiano.

Esta temporada ha jugado 21 partidos, 20 de ellos como titular, sin embargo la regularidad no le ha hecho estar afianzado. La prensa portuguesa asegura que “la adaptación no ha sido la esperada”.

José Mourinho también ha declarado públicamente que está a la espera de que Ríos termine de adaptarse al fútbol y la idea del Benfica. En Brasil, Ríos jugó más de 130 partidos.

Se espera que Ríos sea uno de los convocados para la Selección de Colombia en el Mundial 2026. Este año, ha jugado 8 partidos de las Eliminatorias clasificatorias a la Copa del Mundo.

Los títulos de Richard Ríos en Brasil

Richard Ríos ganó dos campeonatos Paulistas con Palmeiras, así como un Brasileirao. Antes estuvo en Flamengo donde también sumó seis títulos, con Colombia es convocado desde el 2023.

Publicidad
James Rodríguez dejó León y tiene tres opciones finales para su nuevo club

ver también

James Rodríguez dejó León y tiene tres opciones finales para su nuevo club

Richard Ríos – selección de Colombia.

Richard Ríos – selección de Colombia.

En resumen

  • El valor de mercado de Richard Ríos bajó 8 millones de euros a 22 millones, según TransferMrkt.
  • El Benfica pagó 30 millones al Palmeiras por el volante colombiano.
  • Ríos ha jugado 21 partidos esta temporada, 20 de ellos como titular en el Benfica.
  • Ríos ganó dos Campeonatos Paulistas y un Brasileirao con Palmeiras.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Grande de LigaPro debe pagar más de 50 mil dólares para no perder puntos
Fútbol de Ecuador

Grande de LigaPro debe pagar más de 50 mil dólares para no perder puntos

Emelec sorprende a todos y elige técnico para el 2026
Fútbol de Ecuador

Emelec sorprende a todos y elige técnico para el 2026

¿Qué pasa si Ecuador pierde, empata o gana su amistoso contra la Selección de Canadá?
Fútbol de Ecuador

¿Qué pasa si Ecuador pierde, empata o gana su amistoso contra la Selección de Canadá?

Álex Arce llegaría a Barcelona SC solo por esta gigante fortuna
Fútbol de Ecuador

Álex Arce llegaría a Barcelona SC solo por esta gigante fortuna

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo