Fue de los mejores jugadores de un Palmeiras que domjnó Brasil, esto le hizo valer su traspaso al Benfica de Portugal, sin embargo Richard Ríos no la pasa bien en Europa ya empieza a sentir los efectos. El volante colombiano sufrió un golpe a su valor de mercado.

Según el portal TransferMrkt, Richard Ríos ahora cuesta 22 millones de euros, sufriendo un bajón de 8 millones. El Benfica pagó 30 millones al Palmeiras por el volante colombiano.

Esta temporada ha jugado 21 partidos, 20 de ellos como titular, sin embargo la regularidad no le ha hecho estar afianzado. La prensa portuguesa asegura que “la adaptación no ha sido la esperada”.

José Mourinho también ha declarado públicamente que está a la espera de que Ríos termine de adaptarse al fútbol y la idea del Benfica. En Brasil, Ríos jugó más de 130 partidos.

Se espera que Ríos sea uno de los convocados para la Selección de Colombia en el Mundial 2026. Este año, ha jugado 8 partidos de las Eliminatorias clasificatorias a la Copa del Mundo.

Los títulos de Richard Ríos en Brasil

Richard Ríos ganó dos campeonatos Paulistas con Palmeiras, así como un Brasileirao. Antes estuvo en Flamengo donde también sumó seis títulos, con Colombia es convocado desde el 2023.

Richard Ríos – selección de Colombia.

