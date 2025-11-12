James Rodríguez cerró su etapa en el Club León y ahora estaría cerca de definir su nuevo club para la siguiente temporada. Desde el extranjero dan a conocer que el listado de opciones de redujo a tres equipos solamente.

Según el periodista Sebastián Heredia de La FM Más Fútbol, James habría decidido seguir su carrera en la MLS de Estados Unidos, descartando así un nuevo club en México y en Sudamérica.

Así mismo el comunicador dio una pista que definiría su futuro, y es que según Heredia, el propio ex Real Madrid, Porto, AS Mónaco entre otros habría confirmado que está cerca de firmar por un club de la Florida, es decir Orlando City o Inter Miami.

En el club de Beckham tendría que competir con el propio Lionel Messi para el puesto de enganche central titular, por lo que el equipo principal sería el Orlando City.

En la MLS hay un tercer interesado, también de una ciudad donde varios futbolistas eligen vivir. Este es el New York City FC donde estuvieron otros cracks como David Villa.

Los números de James Rodríguez en esta temporada

En esta temporada con León, James Rodríguez llegó a estar en cancha poco más de 1.200 minutos, entre 17 partidos. El colombiano marcó 3 goles y dio 3 asistencias. Se fue con emociones mixtas con la hinchada mexicana, que aplaudió su talento, pero que también lo cuestionó.

James Rodríguez – Club León 2025.

