Richard Ríos llegó a la Selección Colombia y presumió lo que James y Luis Díaz no lograron en su carrera

La Selección Colombia está completa y lista para empezar a preparar lo que será la fecha FIFA de octubre y el último jugador en llegar fue Richard Ríos. ¡Y no lo hizo de cualquier forma! Llegó presumiendo lo que James Rodríguez y Luis Díaz no lograron en su carrera.

Esas son palabras mayores… A sus 34 años, James se mantiene como el jugador colombiano con más títulos (25) de la historia y pasó por equipos grandes de Europa como Real Madrid y Bayern Múnich. Además, fue el goleador del Mundial Brasil 2014 con seis goles. Pero… No logró lo que Ríos presumió.

La carrera de Luis Díaz no se queda atrás. El extremo ya fue campeón en Liverpool FC y Bayern Múnich con 28 años y acumula quince títulos. Está en su prime y es considerado uno de los mejores extremos del mundo. Sin embargo, tampoco pudo conseguir algo que Richard Ríos logró.

James Rodríguez Luis Díaz y Richard Ríos en Colombia vs. Argentina. (Foto: Getty Images)

Ríos llegó a la concentración de la Selección Colombia en Texas para el partido contra México del próximo sábado 11 de octubre a las 8:00 P.M. y una de las primeras cosas que hizo fue publicar una foto presumiendo que es el primer futbolista colombiano patrocinado por la bebida energizante Red Bull. Algo que ni James Rodríguez, ni ‘Lucho’ Díaz lograron en su carrera.

Richard Ríos presumiendo que lo patrocina Red Bull. (Foto: Instagram / @richardrios.m)

¿Quién tiene un salario más alto entre Ríos, James Rodríguez y Luis Díaz?

Aquí hay una gran diferencia. Mientras el portal ‘365 Scores’ informó que James tiene un salario anual de $5 millones de dólares en el Club León, Richard Ríos gana US$3.5 millones en Benfica al año. ¿Y Luis Díaz? El extremo de Bayern Múnich tiene un salario anual de $16.3 millones de dólares, según el portal experto ‘Capology’.