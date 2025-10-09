En Alemania se acuerdan de la pesadilla que vive Liverpool sin Luis Díaz: “Nadie se ríe de Díaz ahora”

La era de Liverpool FC sin Luis Díaz empezó a traer las primeras derrotas inesperadas, los hinchas ingleses no paran de extrañar cantar la famosa canción “él es Luis Díaz, es de Barrancas, y juega en el Liverpool” y, como si fuera poco, en Alemania se acordaron de la pesadilla que viven los ‘Reds’ (Rojos) sin el jugador colombiano.

¡De todo y para todos! Bayern Múnich decidió meterse la mano al bolsillo y sacar nada más y nada menos que €75 millones de euros con bonificaciones para comprarle a Liverpool los derechos deportivos de ‘Lucho’ Díaz. ¿Tanto dinero por un jugador de 28 años?

Tal fue la polémica del precio que pagó Bayern Múnich por Díaz que Dietmar Hamann, exjugador del equipo alemán y Liverpool, señaló que el equipo inglés se estaba “riendo” de este negocio porque salieron ganando. Con este contexto, la oficina de prensa de la Bundesliga Internacional analizó el rendimiento del extremo y empezó con una frase contundente: “El colombiano está haciendo que esa inversión parezca una miseria“.

Mientras que Luis Díaz lleva cinco goles y cuatro asistencias en los seis primeros partidos en la Bundesliga y marca cada 90 minutos, Liverpool ya perdió el primer título de la temporada (Community Shield) y llegó a caer en tres partidos consecutivos entre Premier League y Champions League.

El fuerte mensaje a Liverpool desde Alemania: “Nadie se ríe de Díaz ahora”

“El Bayern convirtió a Díaz en su tercer fichaje más caro de la historia, después de Harry Kane y Lucas Hernández. Sin embargo, a pesar de lo bueno que era y sigue siendo, existía la percepción de que el Liverpool podría haber salido ganando (…) Figura popular en el vestuario e imparable en el campo, nadie se ríe de Díaz ahora. Y lo mejor podría estar por venir“, concluyó el análisis de la oficina de prensa de la Bundesliga Internacional.

Las palabras del DT de Bayern Múnich sobre el nivel de Luis Díaz que ilusionan a toda Colombia

Luis Díaz recibió la bendición de Vincent Kompany con unas contundentes palabras que ilusionan a toda Colombia con el nivel que ‘Lucho’ pueda tener en el Mundial 2026. “Considerando que esta es su primera temporada y sus primeros pasos en Alemania, ha estado impresionante. Su actividad y energía encajan a la perfección con el equipo. Siempre está involucrado, siempre ahí. Trabaja muy duro para el equipo. No tengo ninguna presión sobre Luis Díaz; no le pido que haga cosas que los demás no hacen. Pero, como dije, su energía le sienta de maravilla a este equipo“, afirmó el DT de Bayern Múnich.

