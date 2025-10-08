Es tendencia:
Todo Colombia consternada por el equipo de Europa que se llevaría a Neyser Villarreal tras el Mundial Sub-20

Justo el día en el que fue figura con la Selección Colombia, se reveló el equipo de Europa que se llevaría a Neyser Villarreal tras el Mundial Sub-20.

Por Julio Montenegro

Neyser Villarreal llegaría a un equipo grande de Europa.
Después de unos largos y eternos ocho meses, Neyser Villarreal volvió a gritar gol y no pudo en hacerlo en un mejor momento. La Selección Colombia Sub-20 disputó contra Sudáfrica una de las llaves de octavos de final del Mundial de la categoría y el delantero colombiano estaba siendo observado por un equipo top de Europa. 

Cuando parecía que Villarreal iba a explotar en el fútbol colombiano porque venía de ser el goleador del Torneo Sudamericano Sub-20, aparecieron los escándalos que cerraron el ciclo en Millonarios sin un solo gol. 

Luego de aparecer en un video en vivo de TikTok con la camiseta de América de Cali, Neyser Villarreal no solo dejó de ser convocado por Millonarios, el periodista Juan Felipe Cadavid también reveló que Falcao trató de aconsejarlo, trató de acercarse a Neyser. Incluso, entiendo que Falcao, no como empresario ni mucho menos porque no lo es, pero desde Atlético Madrid a Falcao le preguntaron y Falcao de alguna manera fue no mediador, pero estuvo en las conversaciones. Falcao terminó muy molestó porque el jugador agrandado dijo: ‘No me interesa’”.

A pesar de este contexto, el entrenador César Torres convocó a Villarreal para el Mundial Sub-20 y desde el segundo partido de la fase de grupos le volvió a dar la titularidad en la Selección Colombia. En el partido por los octavos de final, Neyser respondió a la confianza. 

El equipo grande que se llevaría a Neyser Villarreal tras el Mundial Sub-20

Neyser Villarreal anotó 2 goles en Colombia vs Sudáfrica. (Foto: X / @alexisnoticias)

La Selección Colombia Sub-20 le ganó 3-1 a Sudáfrica con dos goles de Neyser Villarreal, clasificó a los cuartos de final y cobró más importancia la información que publicó el periodista Diego Rueda: Barcelona tiene ojeadores siguiendo al colombiano Neyser Villarreal, si se hace una oferta real, Cruzeiro está dispuesto a dejarlo ir”.

El rival de Colombia y Neyser Villarreal en los cuartos de final del Mundial Sub-20 

Con la baja del defensor Simón García por acumulación de tarjetas amarillas, la Selección Colombia con Neyser Villarreal a la cabeza jugará contra España el sábado 11 de octubre a las 3:00 P.M. por los cuartos de final del Mundial Sub-20.

