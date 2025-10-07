James al piso y atendido por el médico: La patada de Lerma que nadie podía creer en la Selección Colombia

La Selección Colombia inició los entrenamientos para los partidos contra México y Canadá en la fecha FIFA de octubre, y si alguien pensaba que los jugadores podían estar relajados al estar clasificados al Mundial 2026, se demostró todo lo contrario con la patada de Jefferson Lerma a James Rodríguez que nadie podía creer en la ‘Tricolor’.

Colombia tuvo que sufrir más de lo esperado para asegurar la clasificación directa al próximo Mundial. No solo tuvo que pasar por una racha de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas, también tuvo un escándalo de una supuesta pelea en el camerino que tuvo a James y Lerma involucrados.

El periodista Paolo Arenas publicó en X después del empate 0-0 entre la Selección Colombia y Perú del 6 de junio que Jhon Durán “se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9″.

Mientras sigue el misterio sobre si fue cierta o no la pelea que hubo en el camerino de Colombia porque los protagonistas desmintieron a Arenas, pero Durán salió de la concentración después de este hecho por una molestia física, James Rodríguez y Jefferson Lerma volvieron a ser protagonistas de un hecho en la selección que dejó a todo el país en shock.

La patada de Lerma a James que dejó en shock a la Selección

