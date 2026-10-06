Richard Ríos responde a los que critican a la Selección Colombia tras estos amistosos

El volante colombiano Richard Ríos defendió a la Selección pese a estos amistosos en los que no han ganado ni demostrado gran juego.

La Selección Colombia ha recibido varias críticas por su rendimiento en los amistosos de esta fecha FIFA, especialmente después de no conseguir ninguna victoria. Ante este panorama, Richard Ríos salió en defensa del proceso y explicó por qué considera que no todo lo realizado por la Tricolor ha sido negativo.

El volante colombiano reconoció que existen aspectos por mejorar, pero también pidió valorar lo que se ha hecho bien. “Como no se ha ganado la gente cree que estamos haciendo todo mal, pero no es así. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar, pero también sabemos que tenemos cosas por rescatar”, aseguró Ríos.

El jugador también destacó que dentro del grupo conocen perfectamente los aspectos que deben corregir. “Desde adentro sabemos lo que tenemos que mejorar, como grupo. Individualmente también, pero sabemos también que tenemos muchas cosas buenas que se pueden rescatar de este proceso que se está comenzando y que los procesos buenos vienen de un largo tiempo”, explicó.

Ríos también consideró que esta etapa es precisamente el momento indicado para probar variantes: “Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero es justamente ahora el momento para hacerlo, para trabajar. Es el momento en que se pueden experimentar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, y si no es ahora, seguramente después va a ser mucho más complicado”, afirmó.

Colombia comenzó esta fecha FIFA con un empate ante México, posteriormente perdió 0-1 contra Paraguay y cerrará la gira enfrentando a Perú. Néstor Lorenzo por su parte acuso haberse equivocado probando la línea de 3 defensores.

¿A qué hora juega Colombia vs Perú?

El partido de Colombia vs Perú de este martes, 6 de octubre de 2026, comenzará desde las 18H45. Este encuentro marca el final de esta gira de amistosos para ambos equipos.

Publicidad

Richard Ríos – Selección Colombia.

En resumen