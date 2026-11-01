Santos Laguna aumentó el precio y Franco Fagúndez se iría a otro grande de Colombia

Franco Fagúndez se quedaría en la Liga BetPlay sin embargo podría irse a otro grande de Colombia desde Ind. Santa Fe.

Franco Fagúndez estaría cada vez más lejos de Independiente Santa Fe para la próxima temporada. El delantero uruguayo tiene varios pretendientes en el fútbol colombiano y uno de los grandes de la Liga BetPlay podría quitárselo a Independiente Santa Fe.

El principal obstáculo para Santa Fe sería el precio que exige Santos Laguna por el atacante: cerca de 2 millones de dólares. Según informó El Deportivo, América de Cali también estaría interesado en Fagúndez.

La cifra solicitada por el equipo mexicano casi duplica los 1,1 millones de dólares que habría ofrecido Santa Fe. Aunque podría venir una contraoferta de 1.5 millones de dólares del equipo dirigido por Pablo Repetto.

La situación económica de Independiente Santa Fe, que atraviesa un proceso de insolvencia, limita sus posibilidades de competir por el delantero uruguayo. En cambio, América de Cali tendría margen para negociar, aunque la operación también representaría descartar otro fichaje.

El conjunto escarlata tendría otro objetivo de peso en el mercado: Duván Zapata, actualmente en Torino de Italia. Si América decide invertir los 2 millones de dólares por Fagúndez, podría dejar de fichar al delantero colombiano.

Los números de Franco Fagúndez en esta temporada con Santa Fe

En esta temporada con los colores de Santa Fe, Fagúndez jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 14 goles y dio 5 asistencias. Lleva en cancha casi 2.000 minutos, siendo una alternativa constante y referente del once inicial.

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