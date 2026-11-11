Se confirmó la gravedad de la lesión de Daniel Ruiz y Millonarios quedó en silencio

Conoce la gravedad de la lesión de Daniel Ruiz confirmada tras el partido ante Tolima y el extraño silencio de Millonarios.

Millonarios sigue en una mala racha que parece no tener fin. Cuando había encontrado un tridente creativo con David Mackalister Silva, Juan Guillermo Cuadrado y Daniel Ruiz, que empezaba a ilusionar, el ’10’ se lesionó, ya se confirmó la gravedad de la lesión y ‘Millos’ quedó en silencio…

Ante la posibilidad de asegurar la clasificación si le ganaba a Deportes Tolima en condición de visitante, Millonarios no estuvo a la altura del partido y no solo perdió 2-1 después de empezar ganando, también sufrió la lesión de Ruiz.

Transcurría el minuto 29 del primer tiempo cuando Daniel Ruiz intentó recuperar un balón y, de inmediato, se tomó la parte de atrás de la pierna derecha. Lo gestos de dolor dejaron en evidencia que algo serio le había pasado al volante creativo de Millonarios.

La gravedad de la lesión de Daniel Ruiz ante el silencio de Millonarios

Daniel Ruiz en Millonarios. (Foto: X / @MundoMillos)

El periodista Mariano Olsen, del canal Win Sports, informó que Ruiz “sufrió un desgarro en su pierna derecha durante el juego vs. Deportes Tolima” y su colega Alexis Rodríguez complentó sobre la gravedad de esta lesión que el 10 de Millonarios “se perdería las 2 primeras fechas de los cuadrangulares si Millonarios clásifica”. Esta información fue publicada el 11 de noviembre, mientras que el equipo albiazul permanecía en silencio.

Día y hora del último partido de Millonarios para asegurar la clasificación en la Liga Colombiana II-2026

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Dimayor confirmó la programación de la fecha 19 de la Liga Colombiana II-2026, la última jornada de la fase regular, y Millonarios jugará contra Alianza Valledupar el sábado 14 de noviembre a las 3:30 P.M. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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