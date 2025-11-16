Los más criticados de Colombia luego de la sufrida victoria vs. Nueva Zelanda

La Selección Colombia ganó su amistoso contra Nueva Zelanda, sin embargo lo hizo con un apretado 2-1 que llegó sobre el segundo tiempo. La victoria no salvó a algunos jugadores, quiénes fueron señalados por los hinchas e incluso pedidos como descartados para el Mundial 2026.

En ataque, Rafael Santos Borré fue el más criticado pese a que solo ingresó sobre el final. Vive también un irregular presente en el Inter de Porto Alegre y los aficionados piden que no sea parte del ataque Mundialista el próximo año.

En defensa, Álvaro Angulo y Yerry Mina fueron los apuntados por los hinchas, para muchos el central ya cumplió un ciclo con la selección Colombia y Nestor Lorenzo no debe convocarlo más.

Criticado por su presente en River Plate, Kevin Castaño tampoco recibe elogios por su parte en el equipo nacional. Jhon Cordoba tampoco termina de convencer como delantero centro goleador y también está en duda.

Fecha y hora de los partidos de la selección Colombia en noviembre

Colombia se enfrentará el próximo 15 de noviembre a su similar de Nueva Zelanda, desde las 7:00 pm , y el 18 del mismo mes se medirá ante Australia desde las 8:00pm.

Colombia vs. Nueva Zelanda amistoso 2025. Foto: Getty

