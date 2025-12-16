Así quedó el listado de los más subcampeones de la Liga Colombiana tras la victoria de Junior ante Tolima

Una final más se jugó en el fútbol de Colombia y la estrella de Navidad en 2025 ya tiene dueño. Y mientras unos van alegre, otros van llorando… Así que BOLAVIP te cuenta cómo quedó la lista de los más subcampeones de la Liga Colombiana tras la final entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Todo se empezó a inclinar en el partido de ida. Con un Junior arrollador en un primer tiempo que marcó tres goles, Deportes Tolima pudo a hacer poco y nada con diez jugadores. Sebastián Guzmán fue expulsado al minuto 21 del segundo tiempo.

Con una ventaja de 3-0 tras la final de ida de la Liga Colombiana II-2025, Junior de Barranquilla fue testigo directo que la misión imposible de Deportes Tolima no se cumplió, y el partido de vuelta quedó 0-1 a favor del equipo ‘Tiburón’. De esta manera, Tolima sumó un nuevo subcampeonato y está cerca de Millonarios en el ranking que nadie quisiera estar.

La lista de los equipos más subcampeones del fútbol colombiano

Jugada de la final entre Junior y Tolima en la Liga Colombiana. (Foto: Vizzor Image)

Luego de la derrota contra Junior por un marcador global de 4-0, Deportes Tolima llegó a nueve subcampeonatos y quedó en la sexta posición de los ocho equipos con más finales perdidas en la historia de la Liga Colombiana. A continuación, el ranking:

Deportivo Cali 14 subcampeonatos: 1949, 1962, 1968, 1972, 1976, 1977, 1978, 1980, 1985, 1986, 2003-II, 2006-I, 2013-II, y 2017-I Deportivo Independiente Medellín 13: 1959, 1961, 1966, 1993, 2001, 2008-II, 2012-II, 2014-II, 2015-I, 2018-II, 2022-II, 2023-II y 2025-I. Atlético Nacional 12: 1955, 1965, 1971, 1974, 1988, 1990, 1992, 2002-I, 2004-I, 2004-II, 2018-I, 2023-I. Millonarios 10: 1950, 1956, 1968, 1967, 1973, 1975, 1984, 1994, 1995, 2021-I. Junior de Barranquilla 10: 1948, 1970, 1983, 2000, 2003-I, 2009-I, 2014-I, 2015-II, 2016-I, 2019-II. Deportes Tolima 9: 1957, 1981, 1982, 2006-II, 2010-II, 2016-II, 2021-II, 2022-I y 2025-II. América de Cali 7: 1960, 1969, 1987, 1991, 1995, 1999 y 2008-I. Independiente Santa Fe 7: 1963, 1979, 2005-I, 2013-I, 2017-II, 2020 y 2024-I.

¿Cuándo inicia la próxima Liga Colombiana?

Con las dos grandes novedades que habrá una fecha menos, se jugarán 19 jornadas, y luego de la fase regular se disputarán llaves de Playoffs y no cuadrangulares, se confirmó que la Liga Colombiana I-2026 empezará el viernes 16 de enero de 2026.

