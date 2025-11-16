La Selección de Colombia tuvo que esforzarse un poco más de lo esperado pero igual logró el triunfo en su amistoso contra Nueva Zelanda. Con esto, a falta del último amistoso previo al sorteo del Mundial 2026, Colombia tiene su puesto fijo en el ranking FIFA.

Aunque aún hay opciones matemáticas, Colombia está en el puesto 13 del ranking y seguirá en el Bombo 2. La ‘Tri’ necesita un conjunto de resultados en el último amistoso para ser cabeza de serie.

La FIFA analiza aún si el sorteo respetará las posiciones del ranking o si finalmente mandará al bombo 4 a los representantes UEFA, CONMEBOL, y el resto de equipos que clasifiquen vía repechaje.

Por el momento Colombia está por debajo de Marruecos, Croacia y Alemania, este último con opciones de clasificar vía repechaje. El siguiente amistoso de Colombia es contra Australia el martes 18 de noviembre.

Si Colombia no logra meterse entre las cabezas de serie, aún así podría enfrentar un rival accesible como Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones de la siguiente Copa del Mundo.

Colombia vs. Nueva Zelanda amistoso 2025. Foto: Getty

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

En resumen