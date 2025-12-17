Teófilo Gutiérrez acabó con el misterio, le envió un mensaje a los dueños de Junior y aclaró si se retira

Cuando algunos ya lo daban por retirado, él volvió al equipo de sus amores y cumplió la promesa que hizo el 8 de diciembre de 2024. Teófilo Gutiérrez volvió a salir campeón con Junior de Barranquilla y no tardó en acabar el misterio sobre si se retira tras un contundente a mensaje a los dueños del equipo.

Junior le ganó 0-1 a Deportes Tolima el partido de vuelta de la final de la Liga Colombiana I-2025 y terminó coronándose campeón tras un marcador global de 4-0. Teo Gutiérrez jugó 57 minutos entre los dos partidos de la final y ahora la gran pregunta era qué será de su futuro.

“La verdad que no sé, quiero disfrutar. La voluntad de Dios es perfecta, gracias a Dios. Fuimos justos ganadores de principio a fin, diez, doce, trece fechas ganando y de líderes. Nadie creía en nosotros, pero nosotros creíamos en Junior”, dijo Teófilo Gutiérrez cuando le preguntaron si había sido su último baile en Junior o si iba a continuar para jugar la Copa Libertadores 2026. Entonces… ¿Se retira?

Teo Gutiérrez dejó claro si se retira tras el título de Junior en la Liga Colombiana

Teo Gutiérrez ganó su tercera liga con Junior. (Foto: Vizzor Image)

A pesar de que le abrió la puerta al retiro a los 40 años, Gutiérrez no tardó mucho en acabar el misterio con un contundente mensaje a los dueños de Junior de Barranquilla. “Mi futuro está aquí, estoy disfrutando. La voluntad de Dios es perfecta, pase un año difícil, pero me levante como todo guerrero. Este grupo me dio mucho, el profe (Alfredo Arias) se merecía ser campeón. Los jefes hicieron una inversión muy buena y bueno, ahora vamos a pelear Copa Libertadores (…) Ojalá que lleguemos a un acuerdo con los jefes, porque ahora sí voy a pedir fuerte“, dijo Teo para confirmar que buscará un nuevo contrato en el equipo ‘Tiburón’.

Este es el salario de Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla

En vísperas de renovar el contrato que se vence el 31 de diciembre de 2025, todo apunta a que Teófilo Gutiérrez pedirá más dinero de los $60 millones de pesos colombianos mensuales que tenía como salario en Junior, según informó la página web ‘El Futbolero’.

