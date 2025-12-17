Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Colombiana

Teófilo Gutiérrez acabó con el misterio, le envió un mensaje a los dueños de Junior y aclaró si se retira

El ídolo del Junior de Barranquilla, Teo Gutiérrez, envió un mensaje contundente que aclara si seguirá o no en el fútbol profesional.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Teófilo Gutiérrez ganó su tercera liga con Junior de Barranquilla.
© Vizzor ImageTeófilo Gutiérrez ganó su tercera liga con Junior de Barranquilla.

Cuando algunos ya lo daban por retirado, él volvió al equipo de sus amores y cumplió la promesa que hizo el 8 de diciembre de 2024. Teófilo Gutiérrez volvió a salir campeón con Junior de Barranquilla y no tardó en acabar el misterio sobre si se retira tras un contundente a mensaje a los dueños del equipo.

Junior le ganó 0-1 a Deportes Tolima el partido de vuelta de la final de la Liga Colombiana I-2025 y terminó coronándose campeón tras un marcador global de 4-0. Teo Gutiérrez jugó 57 minutos entre los dos partidos de la final y ahora la gran pregunta era qué será de su futuro.

La verdad que no sé, quiero disfrutar. La voluntad de Dios es perfecta, gracias a Dios. Fuimos justos ganadores de principio a fin, diez, doce, trece fechas ganando y de líderes. Nadie creía en nosotros, pero nosotros creíamos en Junior”, dijo Teófilo Gutiérrez cuando le preguntaron si había sido su último baile en Junior o si iba a continuar para jugar la Copa Libertadores 2026. Entonces… ¿Se retira?

Teo Gutiérrez dejó claro si se retira tras el título de Junior en la Liga Colombiana

Teo Gutiérrez ganó su tercera liga con Junior. (Foto: Vizzor Image)

Teo Gutiérrez ganó su tercera liga con Junior. (Foto: Vizzor Image)

A pesar de que le abrió la puerta al retiro a los 40 años, Gutiérrez no tardó mucho en acabar el misterio con un contundente mensaje a los dueños de Junior de Barranquilla. Mi futuro está aquí, estoy disfrutando. La voluntad de Dios es perfecta, pase un año difícil, pero me levante como todo guerrero. Este grupo me dio mucho, el profe (Alfredo Arias) se merecía ser campeón. Los jefes hicieron una inversión muy buena y bueno, ahora vamos a pelear Copa Libertadores (…) Ojalá que lleguemos a un acuerdo con los jefes, porque ahora sí voy a pedir fuerte, dijo Teo para confirmar que buscará un nuevo contrato en el equipo ‘Tiburón’.

Mientras Flamengo ganó $10 millones por ser campeón Brasil, esto recibió Junior tras ganar en Colombia

ver también

Mientras Flamengo ganó $10 millones por ser campeón Brasil, esto recibió Junior tras ganar en Colombia

Este es el salario de Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla

En vísperas de renovar el contrato que se vence el 31 de diciembre de 2025, todo apunta a que Teófilo Gutiérrez pedirá más dinero de los $60 millones de pesos colombianos mensuales que tenía como salario en Junior, según informó la página web ‘El Futbolero’.

Publicidad

Encuesta

¿Cuántos años tiene Teo Gutiérrez?

Ya votaron 0 personas

En síntesis

  • Teófilo Gutiérrez confirmó que su futuro está en Junior para disputar la Copa Libertadores.
  • El jugador pediría un aumento salarial fuerte tras ganar su tercer título de liga local.
  • Junior de Barranquilla venció al Tolima con marcador global de 4-0 en la final 2025.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Comparación de premios entre lo que ganaron Flamengo y Junior
Fútbol de Colombia

Comparación de premios entre lo que ganaron Flamengo y Junior

Los únicos 3 equipos que tienen más estrellas que Junior en la Liga Colombiana
Fútbol de Colombia

Los únicos 3 equipos que tienen más estrellas que Junior en la Liga Colombiana

La lista de los equipos más subcampeones del fútbol colombiano
Fútbol de Colombia

La lista de los equipos más subcampeones del fútbol colombiano

PSG vs Flamengo HOY: ¿Qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?
Fútbol de Ecuador

PSG vs Flamengo HOY: ¿Qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo