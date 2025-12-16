Nacional y otros 2 más: Los únicos 3 equipos que tienen más estrellas que Junior en el fútbol colombiano

Junior de Barranquilla escaló una posición. Con una efectividad superlativa, el equipo ‘Tiburon’ no dejó dudas, venció a Deportes Tolima por un marcador global de 4-0 y pasó a ser el cuarto equipo más ganador de la historia de la Liga Colombiana. ¿Quiénes lo superan?

Con la victoria ante Deportes Tolima en la final de la Liga Colombiana II-2025, Junior llegó a once estrellas, superó los diez títulos que tienen Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, y solo tres equipos del fútbol colombiano tienen más títulos de liga.

El primer equipo que supera los once títulos de Junior de Barranquilla es América de Cali. El club ‘Escarlata’ ha ganado 15 veces la liga (1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1996/97, 2000, 2001, 2002-I, 2008-II, 2019-II y 2020) con cuatro campeonatos consecutivos.

Los únicos 3 equipos que tienen más estrellas que Junior en la Liga Colombiana

El gol de Enamorado en la final de ida Tolima vs. Junior. (Foto: Vizzor Image)

A América de Cali, se suman Millonarios con 16 títulos (1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, 2012-II, 2017-II y 2023-I) y Atlético Nacional con 18 (1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999, 2005-I, 2007-I, 2007-II, 2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II, 2017-I, 2022-I y 2024-II) como los únicos tres equipos que superan a Junior de Barranquilla en el ranking de los clubes más ganadores de la Liga Colombiana.

Los cambios para la próxima Liga Colombiana

Al ser un año de Mundial, la Dimayor aprobó que ambas ligas del 2026 se jueguen con 19 fechas y sin jornada de clásicos. Además, la Liga Colombiana I-2026 tendrá sistema de llaves de Playoffs y los cuadrangulares volverán para el segundo semestre. ¿Algún cambio más? ¡Sí! A partir del 2026 los cuatro jugadores extranjeros que los equipos pueden inscribir podrán estar en cancha al mismo tiempo.

