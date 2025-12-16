Mientras Flamengo ganó $10 millones por ser campeón Brasil, esto recibió Junior tras ganar en Colombia

Las grandes diferencias de las economías de Brasil y Colombia en el fútbol. El 2025 llegó a su fin para la Liga Colombiana y al ver que Junior de Barranquilla quedó campeón, fue inevitable no comparar el premio económico que recibió con lo que ganó Flamengo.

Junior pasó por arriba a Deportes Tolima. No solo lo venció 3-0 en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana II-2026, también se quedó con la victoria 0-1 en el partido de vuelta y llegó a once títulos de liga en el fútbol de Colombia. Sin embargo, estuvo muy lejos del dinero que recibió Flamengo.

Con una fecha de antelación, Flamengo se proclamó campeón del Brasileirao 2025 para cerrar una temporada en la que se convirtió en el primer equipo de la historia que es campeón reinante del Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Copa de Brasil, Copa Libertadores y Brasileirao. Era imposible no tener un premio millonario.

Comparación de premios entre lo que ganaron Flamengo y Junior

Según el portal ‘OneFootball’, Flamengo se llevó un premio económico de $10 millones de dólares por ganar el Brasileirao 2025. Esto quiere decir que recibió US$9.5 millones más de lo que percibió Junior de Barranquilla, ya que el equipo ‘Tiburón’ ganó $500.000 dólares tras ser campeón de la Liga Colombiana II-2025.

El dinero que recibió Junior de Barranquilla por clasificar a la Copa Libertadores 2026

Al clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Junior se hizo acreedor de, como mínimo, un premio de $3 millones de dólares que otorga la Conmebol a los equipos que clasifican a esta competencia continental.

