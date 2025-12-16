Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Mientras Flamengo ganó $10 millones por ser campeón Brasil, esto recibió Junior tras ganar en Colombia

Mientras en Brasil celebran con millones para Flamengo, el premio que recibió Junior de Barranquilla dejó sorprendidos a muchos hinchas.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Flamengo y Junior quedaron campeones en Brasil y Colombia.
© Getty Images y Vizzor ImageFlamengo y Junior quedaron campeones en Brasil y Colombia.

Las grandes diferencias de las economías de Brasil y Colombia en el fútbol. El 2025 llegó a su fin para la Liga Colombiana y al ver que Junior de Barranquilla quedó campeón, fue inevitable no comparar el premio económico que recibió con lo que ganó Flamengo.

Junior pasó por arriba a Deportes Tolima. No solo lo venció 3-0 en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana II-2026, también se quedó con la victoria 0-1 en el partido de vuelta y llegó a once títulos de liga en el fútbol de Colombia. Sin embargo, estuvo muy lejos del dinero que recibió Flamengo.

Con una fecha de antelación, Flamengo se proclamó campeón del Brasileirao 2025 para cerrar una temporada en la que se convirtió en el primer equipo de la historia que es campeón reinante del Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil, Copa de Brasil, Copa Libertadores y Brasileirao. Era imposible no tener un premio millonario.

Comparación de premios entre lo que ganaron Flamengo y Junior

Jorge Carrascal y Teo Gutiérrez salieron campeones. (Foto: Getty Images)

Jorge Carrascal y Teo Gutiérrez salieron campeones. (Foto: Getty Images)

Según el portal ‘OneFootball’, Flamengo se llevó un premio económico de $10 millones de dólares por ganar el Brasileirao 2025. Esto quiere decir que recibió US$9.5 millones más de lo que percibió Junior de Barranquilla, ya que el equipo ‘Tiburón’ ganó $500.000 dólares tras ser campeón de la Liga Colombiana II-2025.

Nacional y otros 2 más: Los únicos 3 equipos que tienen más estrellas que Junior en el fútbol colombiano

ver también

Nacional y otros 2 más: Los únicos 3 equipos que tienen más estrellas que Junior en el fútbol colombiano

El dinero que recibió Junior de Barranquilla por clasificar a la Copa Libertadores 2026

Al clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Junior se hizo acreedor de, como mínimo, un premio de $3 millones de dólares que otorga la Conmebol a los equipos que clasifican a esta competencia continental.

Publicidad

Encuesta

¿A quién le ganó Junior la final de la Liga Colombiana II-2025?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Flamengo ganó $10 millones de dólares por ser campeón del Brasileirao 2025.
  • Junior de Barranquilla ganó $500.000 dólares por su título de Liga Colombiana II-2025.
  • El premio de Flamengo fue US$9.5 millones más alto que el de Junior por el título liguero.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Los únicos 3 equipos que tienen más estrellas que Junior en la Liga Colombiana
Fútbol de Colombia

Los únicos 3 equipos que tienen más estrellas que Junior en la Liga Colombiana

La lista de los equipos más subcampeones del fútbol colombiano
Fútbol de Colombia

La lista de los equipos más subcampeones del fútbol colombiano

PSG vs Flamengo HOY: ¿Qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?
Fútbol de Ecuador

PSG vs Flamengo HOY: ¿Qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?

Romario Caicedo recibe una oferta de este equipo de LigaPro para dejar Emelec
Fútbol de Ecuador

Romario Caicedo recibe una oferta de este equipo de LigaPro para dejar Emelec

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo