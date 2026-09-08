Se reveló por qué el Avellino todavía no presenta a James Rodríguez para jugar en la B de Italia

¡Trancado el fichaje en Italia! Tratativas congeladas: se reveló por qué el Avellino todavía no presenta a James Rodríguez en la Serie B. Lo que pasó.

Parece que al final del túnel se empieza a ver la luz para James Rodríguez. De un momento a otro, uno de los diarios más importantes de España publicó que está muy cerca de jugar en el Avellino, de la Serie B de Italia. ¿Qué falta para que sea oficial? Desde Colombia lo revelaron.

Lo último de James fue un Mundial con un nivel muy bajo. No registró ni goles ni asistencias en 317 minutos que disputó hasta la eliminación de la Selección Colombia con Suiza en octavos de final. Aun así, podría volver a jugar en Europa desde aquella última experiencia con Rayo Vallcano en 2024.

Según informó el periodista Matteo Moretto, del diario ‘Marca’, James Rodríguez está muy cerca de tener nuevo equipo porque tiene negociaciones muy avanzadas con El Avellino, de la segunda división italiana. Incluso Alessandro Nesta, entrenador del equipo italiano, ya habló con el ’10’ colombiano.

El Avellino, de Italia, no presenta a James Rodríguez por este motivo

James suena para volver a Europa. (Foto: Getty Images)

“El Avellino golpeó la puerta, Nesta llamó a James y ya hablaron muchas veces. Ya hubo hasta reuniones por Zoom, pero hay un traba importantísima. Esperen un poquito, porque la plata que pide James es la misma plata que le puede llegar a pedir al Milan, Inter o Real Madrid y el equipo Avellino no tiene esa plata. Es un equipo que se dedica a fomrar jugadores, que tiene productos de divisiones menores permanente en primera. No tienen ni un extranjero en la plantilla. Ninguno”, reveló el Adrián Magnoli en ‘AS Colombia’.

El gran problema que James Rodríguez tiene para conseguir nuevo equipo

La premisa que instaló Magnoli sobre el alto salario que estaría pidiendo James Rodríguez no solo ha pasado con el Avellino, de Italia. “Esto que está pasando con el Avellino pasó con cuatro equipos ya. Uno de la MLS, uno de la segunda (división) de España, uno de Argentina y uno de Brasil“, afirmó el panelista de ‘Morningol’, de ‘AS Colombia’.

Publicidad

Encuesta¿Cuál fue el último equipo de James Rodríguez en Europa? ¿Cuál fue el último equipo de James Rodríguez en Europa? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave