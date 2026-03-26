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EN VIVO Y GRATIS: Selección Colombia vs. Croacia minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA

La Selección Colombia se mide a Croacia en un partido amistoso internacional: así puedes seguir el minuto a minuto EN VIVO y GRATIS.

¡SE VIENE COLOMBIA VS. CROACIA PARTIDO AMISTOSO!

Siga, póngase comodo y disfrute del minuto a minuto del partido amistoso entre la Selección Colombia y Croacia. Un cobertura al estilo de BOLAVIP... ¡Pura pasión y emoción!

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Por Julio Montenegro

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James Rodríguez y Luka Modric jugarán el Mundial 2026.
© Getty ImagesJames Rodríguez y Luka Modric jugarán el Mundial 2026.

Llegó la hora de volver a ver en acción a la Selección Colombia. Luis Díaz, James Rodríguez y compañía enfrentan a Croacia en uno de los dos partidos amistosos que disputarán en la fecha FIFA de marzo en el estadio Camping World, de Orlando (Estados Unidos). El otro encuentro será ante Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M.

Julio Montenegro
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