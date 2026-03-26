Llegó la hora de volver a ver en acción a la Selección Colombia. Luis Díaz, James Rodríguez y compañía enfrentan a Croacia en uno de los dos partidos amistosos que disputarán en la fecha FIFA de marzo en el estadio Camping World, de Orlando (Estados Unidos). El otro encuentro será ante Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M.
Amistoso
EN VIVO Y GRATIS: Selección Colombia vs. Croacia minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA
La Selección Colombia se mide a Croacia en un partido amistoso internacional: así puedes seguir el minuto a minuto EN VIVO y GRATIS.
¡SE VIENE COLOMBIA VS. CROACIA PARTIDO AMISTOSO!
Siga, póngase comodo y disfrute del minuto a minuto del partido amistoso entre la Selección Colombia y Croacia. Un cobertura al estilo de BOLAVIP... ¡Pura pasión y emoción!
Publicidad
Lee también
Fútbol de Colombia
Medicina Legal confirmó versión de la joven que denunció a Rodríguez
Fútbol de Ecuador
La FIFA le da la peor noticia de todas a varios jugadores de la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador
Revelan que otro jugador de LigaPro fue detenido con Miller Bolaños
Fútbol de Colombia