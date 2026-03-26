Toda Colombia indignada: El horrible fallo de Luis Suárez ante Croacia

Luis Suárez llegaba como el delantero que buscaba Real Madrid y FC Barcelona al partido entre Colombia y Croacia. Sin embargo, el delantero tuvo una clara ocasión para abrir el marcador y acabó definiendo de la peor manera causando indignación a todos.

El terrible fallo de Luis Suárez ante Croacia

Tras un gran pase de James Rodríguez, Luis Díaz desbordó por el área y luego le dejó el gol fácil a Suárez. El delantero del Sporting acabó definiendo de la peor manera posible y ni siquiera le pegó bien a la pelota. Con el arco vacío falló un gol cantado.

La peor noticia llegó después, puesto que, Craocia se acabó adelantando con un gol de Matanovic al minuto 43′. El jugador se fue absolutamente contrariado al vestuario por esa ocasión que falló.

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Luis Suárez se encuentra ante la gran oportunidad de ser el delantero fijo de la Selección Colombia a menos de 80 días para el Mundial 2026. No obstante, esta clase de errores puede costarle el puesto, si Lorenzo empieza a probar otras opciones.

Los números de Luis Suárez en esta temporada

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El fallo de Luis Suárez molesta aún más cuando se comparan sus actuales datos en Europa. Como delantero del Sporting, en lo que va de temporada, el colombiano ha marcado 33 goles en medio de 42 partidos. El tricolor lleva también 7 asistencias.

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