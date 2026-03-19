Toda Colombia sorprendida con lo que Bayern Múnich le prohibió a Luis Díaz: “No puedo”

Luis Díaz cerró con broche de oro la primera participación con Bayern Múnich en una llave de octavos de final de la Champions League 2025-26. No solo sorprendió a toda Colombia con una asistencia y un golazo ante Atalanta, ‘Lucho‘ reveló lo que tiene prohibido en el equipo alemán.

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A pesar de que Bayern Múnich llegába con una ventaja de cinco goles al partido de vuelta, no aflojó. Todo lo contrario, un pase gol de Luis Díaz al minuto 11 del segundo tiempo y un gol del extremo colombiano picándole al balón al arquero Marco Sportiello, terminaron de adornar una victoria 4-1 para clasificar a cuartos de final de Champions League. El marcador global fue 10-2. ¡Brutal!

El siguiente partido en el calendario del Bayern Múnich es ante Unión Berlín el sábado 21 de marzo a las 9:30 A.M, pero ‘Lucho’ Díaz no estará disponible, ya que fue expulsado por doble tarjeta amarilla en la fecha 26 de la Bundesliga. Entonces, ¿Díaz puede viajar antes para unirse a la convocatoria de la Selección Colombia?

Luis Díaz reveló lo que le tienen prohibido en Bayern Múnich

Luis Díaz lleva dos expulsiones con Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“Al parecer, no puedo. Me quedaré para poder ver al equipo el fin de semana, también es importante que este ahí apoyando, el equipo también lo necesita adentro y fuera del campo también. Entonces, nada… Me quedaré para después viajar el siguiente día (domnigo 29 de marzo)”, le dijo Luis Díaz al periodista Ezequiel Daray, de ESPN, cuando le preguntó si tenía permiso de viajar antes del partido del Bayern Múnich en el que no estará disponible para unirse a la convocatoria de la Selección Colombia.

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con la Selección Colombia?

Como el mismo Luis Díaz confirmó que será convocado, faltan pocos días para volver a verlo con la camiseta de la Selección Colombia. En la fecha FIFA de marzo, ‘Lucho’, James Rodríguez y compañía, van a enfrentar a Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y a Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M.

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En resumen

Luis Díaz tiene prohibido viajar antes para unirse a la Selección Colombia por reglamento interno.

tiene prohibido viajar antes para unirse a la Selección Colombia por reglamento interno. El colombiano debe quedarse en Alemania apoyando al equipo pese a estar sancionado en Bundesliga.

apoyando al equipo pese a estar sancionado en Bundesliga. La directiva bávara exige su presencia en Múnich el sábado antes de viajar el domingo.

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