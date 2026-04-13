Escándalo total: Jannenson Sarmiento, jugador de Junior, investigado por “amaños de partidos…”

Este lunes 13 de abril de 2026 el fútbol colombiano nuevamente se ve sorprendido por una terrible revelación sobre Jannenson Sarmiento, jugador de Junior. La empresa CMARC Internacional de representación de jugadores revela que hay pruebas contundentes que vinculan al jugador al “amaño de partidos”.

CMARC Internacional tiene un problema con Sarmiento desde que él y Unión Magdalena a finales de 2025 decidieron “negociar por su lado” el fichaje a Junior y dejaron a la empresa aparte. Por lo cual, ahora le demandan un pago de 925 mil dólares.

Sin embargo, esto no es lo más grave del comunicado, sino la contundente revelación sobre amaños de partidos: “está en curso una investigación con pruebas contundentes que involucran directa al jugador en un amaño de partidos durante su participación en el Unión Magdalena“, dice el comunicado.

Además, también detallan que por este motivo se rompió la relación contractual entre todas las partes. “Llegó el momento de que la opinión pública sepa la verdad. Esta fue la causa que generó que se cortara el vínculo con el jugador al recibir está información y confirmarla con el mismo. Luego de este reclamo, tanto el club como el jugador decidieron realizar la negociación con Junior, y dejando afuera a la empresa que reclamaba este fraude”, dice el comunicado de CMARC.

Desde Junio aún no se ha realizado ningún comunicado público ante el escándalo que vincula a su jugador. Tampoco desde la Federación Colombiana o la Dimayor se han referido a esta investigación de supuestos “amaños” de partidos del jugador Jannnenson Sarmiento.

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Los números de Jannenson Sarmiento en Junior

En lo que va de temporada con Junior, Jannenson Sarmiento ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. Solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Su rendimiento también ha estado muy alejado de lo que se esperaba de él para este nuevo curso.

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