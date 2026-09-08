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Jhon Durán

¡Bombazo! El equipo que quiere fichar a Jhon Durán para la siguiente temporada

Un equipo de Europa dispuesto a gastarse 30 millones en el fichaje de Jhon Durán.

Jhon Durán podría ser comprado por este equipo para la siguiente temporada
© GettyImages/ Edit BVJhon Durán podría ser comprado por este equipo para la siguiente temporada

Jhon Durán está a préstamo en el Benfica en esta temporada, pero el jugador colombiano podría tener un “nuevo equipo” para la siguiente temporada. El delantero pertenece a Al Nassr, pero en ese equipo no cuentan con él y ahora mismo tiene otra chance.

De acuerdo a la información revelada por A Bola, Benfica estaría dispuesto a hacer un movimiento para comprar definitivamente a Jhon Durán. Las `Águilas’ estarían contentas con el jugador colombiano en sus filas y tienen una opción de compra sobre él.

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¿Cuánto pagaría Benfica por Jhon Durán?

Durán podría mudarse definitivamente al Benfica a cambio de una operación cercana a los 30 millones de euros. La opción de compra no es obligatoria y aún falta mucho para tomar una decisión definitiva, pero todo dependerá del nivel del goleador.

Durán estará toda la temporada en Benfica y el club portugués apuesta porque sea el colombiano el encargado de llevarlos de nuevo a pelear en los primeros lugares. En esta temporada, el Benfica ya se quedó sin chances de jugar la Champions League.

El valor de mercado de Jhon Durán

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Ahora mismo, Jhon Durán tiene un valor de mercado de 15 millones de euros. El colombiano firmó en el mejor momento de su carrera un largo contrato con el Al Nassr, que ahora mismo será el encargado de definir su futuro. Aunque en Arabia, el colombiano casi no cuenta.

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¿Qué debe hacer Durán?

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En síntesis:

  • Benfica evalúa ejecutar la opción de compra por Jhon Durán a Al Nassr.
  • 30 millones de euros pagaría el Benfica para fichar definitivamente a Jhon Durán.
  • 15 millones de euros es el valor de mercado actual del delantero Jhon Durán.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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