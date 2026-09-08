Jhon Durán está a préstamo en el Benfica en esta temporada, pero el jugador colombiano podría tener un “nuevo equipo” para la siguiente temporada. El delantero pertenece a Al Nassr, pero en ese equipo no cuentan con él y ahora mismo tiene otra chance.

De acuerdo a la información revelada por A Bola, Benfica estaría dispuesto a hacer un movimiento para comprar definitivamente a Jhon Durán. Las `Águilas’ estarían contentas con el jugador colombiano en sus filas y tienen una opción de compra sobre él.

¿Cuánto pagaría Benfica por Jhon Durán?

Durán podría mudarse definitivamente al Benfica a cambio de una operación cercana a los 30 millones de euros. La opción de compra no es obligatoria y aún falta mucho para tomar una decisión definitiva, pero todo dependerá del nivel del goleador.

Durán estará toda la temporada en Benfica y el club portugués apuesta porque sea el colombiano el encargado de llevarlos de nuevo a pelear en los primeros lugares. En esta temporada, el Benfica ya se quedó sin chances de jugar la Champions League.

El valor de mercado de Jhon Durán

Ahora mismo, Jhon Durán tiene un valor de mercado de 15 millones de euros. El colombiano firmó en el mejor momento de su carrera un largo contrato con el Al Nassr, que ahora mismo será el encargado de definir su futuro. Aunque en Arabia, el colombiano casi no cuenta.

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